文 ‧ 洪崇晏

圖片來源:達志影像

▲ 圖片來源:達志影像

定穎投控(3715)今(12)日開盤就往下急殺到跌停價100.5元，但還不到10點，股價急向上，截至早上11點，股價大漲5.38%，股價來到117.5元，可謂上窮碧落下黃泉，主力這控盤實力相信也洗掉不少跟風的散戶，畢竟現在台股處於高檔位置，任何一個風吹草動，散戶將如驚弓之鳥般逃竄。

定穎投控主要從事印刷電路板（PCB）的製造，產品廣泛應用於汽車電子、通訊、儲存裝置及AI伺服器等領域。 公司正在積極轉型，將重心從傳統的汽車板轉向高階的AI伺服器和高速網通產品，以擴大在高速傳輸領域的市場佔有率，並藉由泰國廠等高階產線的開出，推升獲利結構。

廣告 廣告

定穎投控10月營收創下歷史第三高，前10月也改寫同期新高，吸引外資10日就大手筆買超逾2萬張，昨日也買超3317張，股價已經連5漲，連5漲吸引散戶進場，又洗掉散戶，意在給想炒短線的投資人一點教訓。

近日，定穎投控因應需求增溫，代子公司超穎電子發布了資本支出預算案，具體目的為興建廠房及購買設備，以投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目案。顯示AI需求的火熱狀況。

超穎電子於2025年10月在上海證交所主板正式上市。超穎電子作為定穎投控最重要的獲利引擎，其A股上市不僅為母公司帶來龐大的資本利得，更開啟了台股PCB廠T+A雙掛牌的新篇章。

超穎電子電路股份有限公司主要從事印制電路板（PCB）的研發、生產和銷售，產品應用橫跨四大領域：汽車電子、儲存裝置、AI伺服器加速卡及消費性電子產品。這樣的產品組合恰好搭上了當前最熱門的產業趨勢-電動車與AI算力需求的雙重成長動能。

根據超穎電子的財報數據，公司2024年全年營收達135.69億元新台幣，稅後純益高達11.96億元，獲利能力相當強勁。2025年上半年營收69.76億元新台幣，較去年同期成長8.8%，顯示業務持續穩健擴張。目前超穎電子擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能達345萬平方呎。特別值得注意的是，由超穎轉投資的泰國廠於2025年已進入量產階段，雖然仍處於虧損收斂期，但隨著產能利用率提升，未來可望成為新的成長動力。

定 穎 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲定穎日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--上窮碧落下黃泉！定穎投控洗盤力道大 籌碼乾淨了 - 理財周刊