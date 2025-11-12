上等兵還債缺錢 3度竊同袍現金遭判拘役

1名上等兵因缺錢，竟於湖口營區訓練期間，3度偷拿室友皮夾裡的1000元，被新竹地院判處拘役20日，得易科罰金。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在雲林縣服役的1名上等兵，因薪資拿去償債而缺錢，竟於湖口營區訓練期間，半個月內3次偷拿室友皮夾裡的1000元，共得手3000元，經被害同袍發現而查獲，案經憲兵隊移送地檢署偵辦，新竹地方法院審理後，依犯現役軍人在營區竊盜罪共3罪，判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，這名在雲林縣服役期間擔任汽車駕駛的上等兵，因缺錢使用，竟於去年8月15日、20日及28日，在新竹湖口營區月祥樓2樓寢室內，趁四下無人之際，徒手竊取其室友所有、放置在皮夾內的現金1000元；得手後，依同法又再對同一室友行竊2次。

廣告 廣告

室友發現財物遭竊後詢問，並報告上級長官而查獲。案經雲林憲兵隊移送新竹地檢署偵查。該上等兵已在今年3月退伍。

新竹地院審理後，審酌該名上等兵於服役期間因缺錢使用，竟在營區內竊取軍中同僚現金，顯然欠缺尊重他人財產，所為無可取；惟該上等兵坦認犯行，所竊財物全數返還被害人，而當時薪資3萬6000元，大部分使用於強制執行扣薪及清償債務、房租等家庭經濟。最終依犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款之現役軍人在營區竊盜罪，判處拘役20日，得易科罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

輔大醫院濺血！ 名醫江漢聲遭肄業生假裝看病持美工刀刺傷

中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳

世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

