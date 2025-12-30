上節目必帶哨子！曹西平坦言背後秘密 真相令人心酸
娛樂中心／游舒婷報導
資深藝人曹西平昨（29）日猝逝，享壽66歲。突如其來的噩耗讓演藝圈在年末充滿哀傷氛圍，過去曹西平總是給人脾氣衝、講話直的形象，上節目時總是隨身攜帶「口哨」管秩序，但他曾在節目上分享帶哨子的用意，其實背後有著讓人心酸的原因。
大小S當時有個節目《大小愛吃》，曹西平是來賓之一，他從當時就養成帶著哨子上節目的習慣，當天他上節目準備料理泰式酸辣湯，談起他當時在泰國生活的酸甜苦辣。小S當天模仿曹西平帶哨子，他也透露自己帶哨子的原因。
曹西平分享，原來是因為以前上節目時，總是有許多歌星同台，有些人講話又很難笑，他就透過吹哨子來「管秩序」，而當天失去哨子的曹西平顯得相當無助，他也坦言，哨子對他來說是個安全感，沒帶反而覺得怪怪的。
曹西平雖然講話直，但不少演藝圈後輩在得知曹西平的死訊後，都紛紛發文哀悼，分享過去曹西平對後輩的提攜和鼓勵，可見他溫柔的一面；而曹西平的哨子，不只是上節目讓大家更記得他的小道具，更像是他的保護色，給他安全感，也展現出他真實、內心脆弱的一面。
