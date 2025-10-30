上節目被問北韓首都？粿粿竟答南韓 網傻眼：一直笑有夠白目

粿粿被問到北韓首都叫什麼，她竟回答「南韓」，連隊友也全部傻眼。（翻攝YT頻道／ 百變智多星）

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）近日身陷婚內出軌風波，老公范姜彥豐還直接爆料小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，此消息曝光，粿粿過去許多上節目片段都被挖出。有網友就發現粿粿被問到北韓首都叫什麼，她竟回答「南韓」，這段畫面曝光讓許多網友看不下去，還有人留言嗆「粿粿狀況外一直笑有夠白目，一點也不認真！有夠隨便！」

粿粿被老公爆料婚內出軌後，她昨（29）日在IG限時動態po文回應，強調自己一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」之後她會把完整的事實整理給大家，「我會負起該負起的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

廣告 廣告

除了粿粿與王子吸引許多人討論外，也有不少人挖出過去粿粿上節目的影片，其中有她上《百變智多星》全明星益智賽的片段，問題為「北韓的首都叫什麼？」沒想到她竟回答「南韓」，接著其他問題她都傻笑亂回，最後時間用盡害團隊輸掉比賽。

此片段曝光後，有許多網友傻眼留言，「粿粿狀況外一直笑有夠白目，一點也不認真！有夠隨便！」「連題目都聽不懂只會笑，是不是覺得自己很可愛」「時間都被妳笑掉了 完全沒在狀況內」「一點都不好笑 蠻恥的」「北韓的首都……答南韓…有什麼好笑的？」

更多鏡週刊報導

時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖

昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚

過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天