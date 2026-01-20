上綱上線 台灣基進無的放矢

（圖／本報系資料照）

中天主播林宸佑疑涉《國家安全法》遭收押第2天，台灣基進為了選舉造勢及獨派意識形態，在案情不明的情況下，趁機至中天總部外開記者會，丟「紅煤炭」、喊「統戰賊窩」，將嚴肅的國安議題搞成獨派政治鬧劇，把法治當成個人利益的造勢道具，堪稱民主社會的悲哀。

台灣基進及擬參選台北市議員的吳欣岱為拉高自身政治聲量，高喊「調查不能止於個人」，刻意把標靶鎖定中天，無的放矢指控中天操作疑美論、削弱防衛意志，甚至上綱成「政治宣傳機器」，極盡汙衊抹紅之能事，所圖無非是要拉攏台獨基本教義派的選票。

廣告 廣告

依吳欣岱所稱「調查不能止於個人」的標準，前一陣子民進黨周遭接連爆出共諜案，從總統府體系到黨務系統皆有涉案者，部分案件一審更予以重判，這些才是真正的國安破口。吳欣岱不應雙標，更不該將火力集中在媒體立場，理應率眾前往民進黨中央黨部、外交部、行政院，甚至總統府前抗議，要求徹底清查其內部的國安漏洞。

檢視橋頭地檢署發布的新聞稿重點，指控林宸佑每次以數千元至數萬元不等的金額，接觸並利誘現役、退役軍人，拍攝投敵效忠影片等。這些指控仍有待進一步查證，但在案情未明朗前，特定媒體已持續放話帶風向，鉅細靡遺披露辦案過程，甚至直指林大膽以其帳號匯款，並渲染他隱藏不明金流。

這種「媒體審判」的報導模式，與偵辦柯文哲京華城案如出一轍。林宸佑如今面對的處境正是相同的「檢媒一體」辦案節奏，不同的是，綠營更刻意藉機渲染，將中天抹紅為「為匪服務」。

任何國安案件，檢調依法查辦到底，理所當然。林宸佑被押首日，中天即表明對案情無所悉，只期待司法毋枉毋縱；但偵查階段最忌諱的正是「用標籤替代證據」。在特定媒體與綠營民代、名嘴帶風向下，林宸佑已被貼上「共諜主播」標籤，吳欣岱等人更趁勢到中天總部外造勢，形同以政治立場提前宣判。

最值得警惕的是，特定媒體鉅細靡遺描寫「百萬金流」與「泰達幣」等細節，連辦案編組、搜索動線、查扣內容與訊息保留狀況，都寫得宛如現場筆記，已嚴重踩破偵查不公開的底線。若偵辦單位以選擇性外流方式餵養輿論，司法將率先在公信力上失血，失去人民的信任。

國安固然重要，但它不能成為政治人物蹭聲量的提款機，更不能成為媒體「先爆料、再補證據」的護身符。中天第一時間表明的嚴肅立場，是期待司法公正審理、毋枉毋縱，這不是推託，而是面對國安案件應有的分寸，讓證據回到法庭，讓偵查回到法治正軌，這才是偵辦共謀案應有的法治作為。（作者為大學教師）