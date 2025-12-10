上網兜售周杰倫演唱會門票竟是詐騙 男子遭判1年徒刑

男子網路謊稱出讓周杰倫演唱會門票4人被騙，男子判刑1年。（圖：主辦單位官網）

新竹陳姓男子明知自己沒有周杰倫演唱會門票，卻在網路上宣稱擁有「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票可出售，造成4名被害人誤以為真，紛紛交付現金購買門票，最後才發現根本是騙局一場，4名被害人總計損失3萬3000元。全案新竹地院審理終結，法官依詐欺罪名判處陳姓男子1年有期徒刑。

判決書中指出，被告陳姓男子明知自己並無履約之真意及能力，竟於去年10月25日在新竹市住處以手機使用軟體Threads，刊登已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票、有多餘之演唱會門票出讓之不實訊息。

共有4名被害人上網看到訊息後誤以為真，於是分別與被告陳姓男子聯繫約定交易內容，並依陳男指示轉帳或交付現金，總計4人共被騙3萬3千元。4名被害人付款後才發現陳姓男子手中根本沒有周杰倫演唱會門票憤而提告。

法官審酌被告陳姓男子正值青壯，竟不思以正道獲取財物，而以網際網路刊登不實之「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票販售訊息，藉此詐取4人財物，法官審理後依詐欺罪名判處被告1年有期徒刑。（彭清仁報導）