上網公審閨蜜當小三 真相竟是她被男友性侵

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子和張姓女友感情不和鬧分手，張女的閨蜜小敏(化名)扮和事佬幫忙排解，沒想到竟被楊男性侵得逞，小敏隱忍1年多不敢聲張，沒想到竟被張女誤會是介入感情的小三，氣得上網公審她，小敏身心俱疲只好報警自清，張女才發現男友是變態渣男，楊男也被依強制性交罪判刑3年7月。

判決指出，2023年3月4日深夜，楊男以「排解感情困擾」為由邀約小敏見面，當時就讀大學的小敏基於自己是張女的閨蜜，想要扮演兩人溝通而赴約，沒想到遭楊男突襲抱住。小敏雖多次明確表示「我不要」、「我不想」，楊男仍強行脫去其衣物，不顧小敏的哀求性交得逞。

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小敏被侵犯後跑去找男友哭訴，但不敢告訴男友發生什麼事，甚至出現自殘行為，直到1年後，張女在網路公審她是介入感情的小三，小敏崩潰，跑去質問楊男「那天的情況明明是你硬上我，敢做敢當行不行」、「啊所以你要不要出來講清楚」，楊男自知理虧，道歉回她「對不起，我那天爆掉」、「我後來滿後悔的」。

小敏在男友的支持下報警，高雄地方法院審理時，楊男否認犯行，辯稱雙方是「合意性交」，並強調案發後兩人仍有聯繫，質疑小敏是被網路霸凌才提告；辯護人更聲稱，對話紀錄中楊男提到的「那天爆掉」，是指向當時女友坦承出軌，而非指稱性侵。

但法官審酌相關事證後，發現小敏心理受創反應與遭性侵害情節吻合，且罔顧小敏對他的信任，為滿足私慾竟採暴力手段侵害女性身體自主權，造成女方身心嚴重受創，加上犯後態度不佳，依強制性交罪判刑3年7月，可上訴。

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