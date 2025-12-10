上網謊稱讓售周杰倫門票 他詐騙4人判1年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子明知自己手上沒票，卻對外宣稱擁有「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票可出售，4名被害人因此被騙3萬3千元，新竹地院依詐欺罪判處陳男徒刑1年。

法官調查，陳男明知自己並無履約之真意及能力，竟於去年10月25日在新竹市住處以手機使用軟體Threads刊登已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票、有多餘之演唱會門票出讓之不實訊息。

4人上網瀏覽該內容後，不疑有他而陷於錯誤，誤信陳男確有出售該票券的意思，遂各與陳男聯繫約定交易內容，並依陳男指示轉帳或交付現金，總計4人共被騙3萬3千元。

法官審酌陳男正值青壯，竟不思以正道獲取財物，而以網際網路刊登不實之「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票販售訊息，藉此詐取4人財物，最後依詐欺罪判刑1年。

