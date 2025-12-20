上緊發條！基隆演唱會「警持槍駐守」 謝國樑親自盯場

基隆警方加強大型活動維安。（圖／TVBS）

基隆港邊舉辦大型音樂晚會，超過百名警力進駐現場維安，確保活動安全進行。此次活動恰逢台北車站及中山商圈才發生張文無差別攻擊案，社會氛圍緊張，使得現場人潮較預期減少。主辦單位動員超過40位工作人員維持秩序，霹靂小組和員警手持盾牌槍枝站崗，多個分局警力協助周邊道路疏導。基隆市長謝國樑也親臨現場視察，強調大型群聚活動安全的重要性。

基隆警方加強大型活動維安。（圖／TVBS）

這場於周六晚間在基隆港邊舉辦的音樂晚會吸引了千名民眾參與，歌手柯有倫演唱《零》及辛龍獻唱《愛情釀的酒》等歌曲，群星輪番登台為觀眾帶來精彩表演。然而，由於前一天台北車站和中山商圈才發生張文無差別攻擊案，主辦方特別加強了安全措施，下午就有大批警力進駐現場。

廣告 廣告

基隆市警察局長林信雄表示，此次活動動用了刑警大隊、保安隊及四個分局的警力，超過百人以上，並加強對周邊道路的疏導工作。現場可見霹靂小組和員警手持盾牌和槍枝在馬路邊巡邏，至少有兩名以上警力駐守各處，同時主辦單位也配置超過40位工作人員維持秩序。參加活動的民眾對於加強警力表示認同，他們希望特別在人潮聚集的地方增加警備，認為這是很棒的做法。不過，從官方現場觀察，可能因為社會氛圍的影響，活動人潮明顯比預期少了一些。

基隆市文化觀光局長江亭玫提到，近期事件對當天年終晚會的人潮確實有所影響，但她同時指出，活動有提供直播服務，讓無法到場的民眾也能參與。在這個非常時期，基隆市長謝國樑也親自到場視察，顯示出對大型群聚活動安全的高度重視，強調經歷過悲劇後，類似事件絕不能再次發生。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／賴清德親下4指示 要內政部建置「反恐警力」

煙霧中傳尖叫！中山恐攻民眾崩潰逃命 近距離目睹兇嫌藏刀

200名警力出動圍捕！張文北車丟煙霧彈 「隔一小時」中山站再行兇

北捷中山砍人／宇宙人今晚攻蛋人潮洶湧 場外驚見警方持長槍維安

