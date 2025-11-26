上線不到5個月就創下逾200萬次互動！永慶AI特助成為LINE年會金獎分享案例

永慶房產集團不僅贏得LINE「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀至LINE Biz Converge 2025年會分享成功經驗。(圖/永慶房產集團提供)





今年7月才上線的「永慶AI特助」，短短五個月時間就創下超過200萬次的互動，也進而促進買方帶看率提升200%。其創新的服務和亮眼成績，不僅贏得「LINE Biz-Solutions Awards 2025」的「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀參與LINE Biz Converge 2025年會的金獎分享會！

「永慶 AI 特助」獲LINE「最佳創新科技運用」金獎

「LINE Biz-Solutions Awards」由LINE與《數位時代》共同舉辦，表彰能創造顧客價值、帶動商業成果的創新案例。主辦單位肯定，「永慶AI特助」將AI融入LINE官方帳號，讓用戶只需發問即可查詢與預覽房屋，完整覆蓋購屋族線上找房需求，並以生成式AI與第一方資料整合，精準匹配消費者需求，展現高技術實力。

由永慶房產集團資訊部協理呂學堯代表領取「最佳創新科技運用獎」金獎，呂學堯表示，傳統找房是以「物件」為中心，消費者只能依網頁條件逐一搜尋，但是「永慶AI特助」以「客戶」為中心，客戶只要分享生活偏好，AI就能自動找出適合的房子，大幅提升找房效率。

「永慶AI特助」因創新的AI問房體驗，贏得LINE Biz-Solutions Awards「最佳創新科技運用獎」金獎。 (圖/永慶房產集團提供)

LINE 2025年度大會分享「永慶 AI特助」獨特找房體驗

「永慶AI特助」的獨特「問房」體驗和亮眼的消費者使用成績，也獲選為LINE 2025年度大會中的精采分享案例。呂學堯分享，「永慶AI特助」的致勝關鍵在於導入永慶房產集團全台超過1950店、以及全台超過25萬件次的物件資料庫，能夠避免AI幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶AI特助」以集團累積30多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。

有客戶想找松山區的房子，「永慶AI特助」自動擴大搜尋至中山、大安、信義等區域，推薦理想房源。原本經紀人員以為客戶不會有興趣，結果客戶非常喜歡，最終順利成交。呂學堯指出，依靠龐大資料學習的永慶AI，能帶給消費者更多選擇，讓成家路更順遂。

今年11月「永慶AI特助」全面再升級，用戶可用口語化方式提問，例如「我喜歡採光好、房子不要太舊、要大一點」，AI會從預算、屋況、地點、環境、機能五大面向分析，從全台25萬件房源中匹配最合適物件，真正引領「不用找、只要問」的AI房仲體驗。

房產科技領航者 永慶房產集團不斷創新

永慶房產集團長期致力於房產科技創新，更自行組建起超過300人的數位與資訊團隊，自主開發高效、便利的房產科技，解決消費者找房上的痛點。不但贏得消費者好評外，也連續榮獲國際創新獎、亞洲科技卓越獎、LINE Biz-Solutions Awards等國內外大獎肯定。未來永慶將持續以消費者需求為核心，優化AI找房體驗，引領台灣房仲產業升級。



永慶房產集團資訊部協理呂學堯(左2)表示，永慶AI特助導入永慶累積30多年的實務經驗，讓房屋推薦更精準高效。 (圖/永慶房產集團提供)

