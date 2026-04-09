上線48小時！《乩身》空降雙榜冠軍 柯震東、王柏傑帥度炸裂

Netflix《乩身》演員華麗擺拍照，由左而右為陳以文、柯震東、陳姸霏、郭子乾。（Netflix提供）

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》於4月2日正式上線勢如破竹，在短短48小時內即空降Netflix台灣與香港影集每日排行榜第1名，。今日也同步釋出演員華麗擺拍照與幕後照片，一同歡慶《乩身》的成績！

許多網友大讚柯震東的選角不二人選，柯震東也憑藉全新角色韓杰魅力掀起熱議，「柯震東這個新角色好帥喔，天啊」等留言不斷，他自己也表示：「看到大家熱烈討論的心情當然是非常高興，也很感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」

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Netflix《乩身》演員華麗擺拍照，由左而右為陳以文、柯震東、陳姸霏、郭子乾。（Netflix提供）

最後一集韓杰與三太子大戰六梵，視為全劇的最高潮，對此，柯震東也大方分享最後一集與戴立忍之間的對戲：「在拍最後大戰的時候其實在現場是需要靠導演的說明，去憑空想像特效會長什麼樣子，所以在用武器、在對打、在被攻擊時，需要思考不同程度的使勁跟痛苦，成果讓我非常驚艷也放心了當時的表演選擇。大戰的最後就交給三太子柏傑帥囉，韓杰先下班（笑）。不過這也是第一次跟寶哥（戴立忍）對戲，印象比較深刻有趣的反而是在市場跟大寶哥僵持的那場戲，因為現場的拍攝環境偶爾會聽到疑似小老鼠的聲音，讓我有點害怕，可是面對氣場很強的寶哥，還是得拿出杰哥的狀態去跟寶哥丟接球，非常過癮！」

飾演三太子的王柏傑更被網友狂讚「帥到可以生一堆夢女」，對於熱烈迴響，王柏傑表示相當開心：「其實一開始接到這個角色的時候，就知道不能用太傳統的方式去詮釋，導演希望這個三太子是帶有現代感、甚至有點叛逆的神明，所以我在表演上也加入了一些比較貼近人的情緒跟節奏。大家看到的三太子是很帥、很潮的一面，但其實祂同時也背負很多責任，那種神性跟人性的拉扯，是我在詮釋時最著迷的地方。」對於觀眾熱烈迴響，王柏傑也表示：「看到大家說『這是最帥的三太子』真的很開心，但對我來說，更重要的是大家願意相信這個角色存在在這個世界裡。」

演出陰陽眼刑警張泯的楊銘威在看到影集上線後受到許多觀眾喜愛也幽默地分享：「非常感謝《乩身》這麼受到大家的喜愛，當初在看劇本就被太子爺跟韓杰帥的我起雞皮疙瘩，還只是看劇本而已喔！沒想到拍出來更是另一個層級。一個好的作品能被大家喜歡，真的是幕前幕後當初所付出的努力跟辛苦沒有白費，謝謝大家！」 不僅如此，張泯在影集中更有許多讓人會心一笑的台詞，例如張泯在最終大戰前夕看到六梵魔王降世天象時忍不住脫口說出「《怪奇物語》喔？」以及麻將七索都加入影集的台詞，楊銘威自己也表示：「真的都是自己加的，不過有些被剪掉了。導演給我們很多空間即興發揮，我想說在這麼緊張的時候需要開點玩笑緩和一下。我相信很多刑警在辦案的時候也是這樣吧！還有默默加入一段『善良之槍』，也是我致敬周星馳。」

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