《上線5日100萬預約！話題新作《伊莫 Aniimo》首度登台亮相 Taipei Game Show 2026》

在 2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026） 現場，位於 L1117P 的 伊莫（Aniimo） 展攤成為本屆展會焦點之一。這款主打「多人線上大世界擬態 RPG」的全新 IP，於本屆電玩展 首度在台灣公開亮相，透過大型角色裝置、實機試玩與舞台活動，吸引大量玩家與媒體駐足拍攝，展攤現場人潮絡繹不絕。

伊莫（Aniimo）以充滿想像力的奇幻世界觀為核心，結合可愛卻富有生命力的生物角色設定，主打玩家可在遼闊開放世界中探索、戰鬥與蒐集，並透過角色培養與互動，打造屬於自己的冒險旅程。從現場側拍畫面可見，展攤中央設置了高達數公尺的伊莫角色氣偶，搭配燈光舞台與動態展示，成功營造出宛如走進遊戲世界的沉浸式氛圍。

廣告 廣告

根據官方釋出資訊，伊莫預計將於今年正式上線，目前在全球市場已累積 超過 5,000 萬筆預約登錄，顯示其在國際玩家社群中擁有極高關注度。此次選擇台北國際電玩展作為台灣首度曝光的舞台，也被視為官方積極布局亞洲與繁體中文市場的重要一步。

在平台規劃方面，伊莫確認 首發將推出 PC 版本與 Steam 版本，同時也已公開 Xbox 版本正在開發中。此外，開發團隊亦透露，未來將視市場與技術成熟度，進一步推動 多平台佈局，包含 PlayStation、Nintendo Switch 等主機平台，期望讓更多不同裝置的玩家都能進入伊莫的奇幻世界。

展會期間，伊莫展攤也安排多場舞台活動與現場體驗時段，吸引眾多玩家實際上手試玩。從現場觀察，遊戲操作介面與畫面表現已展現相當完成度，角色動作流暢，戰鬥特效與場景色彩表現鮮明，尤其是生物角色的表情與肢體動作，成為不少玩家拍照與分享的焦點。

值得一提的是，本次展出不僅吸引一般玩家，也吸引不少產業人士與媒體前往側拍與採訪。從媒體角度來看，伊莫以「高完成度實機展示＋龐大預約數據」雙重優勢，在眾多展出作品中成功建立記憶點，也為後續正式上市累積良好聲量。

預計於今年正式推出，伊莫未來的市場表現備受期待。官方表示，後續也將陸續公開更多遊戲內容、系統細節與上市相關資訊。對於台灣玩家而言，這次在 Taipei Game Show 2026 的首度曝光，不僅是搶先一睹遊戲風貌的難得機會，也象徵伊莫正式踏入台灣市場的重要里程碑。