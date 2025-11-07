上緯投控第3季EPS0.39元 轉型雙軌布局進軍新產業

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控(3708)昨(6)日董事會通過第3季財報，第3季營收1.53億元，稅前淨損0.83億元，歸屬於母公司業主淨利為0.42億元，每股稅後盈餘(EPS)0.39元，上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯投控已從「材料控股」轉型為「投資控股＋新產業推進」的雙軌架構。

上緯指出，第2季通過處分子公司Swancor所持有的上緯新材料合計59.21%股權，第3季起不再納入合併營收，同時，此次處分採分階段執行，9月23日完成協議轉讓25.59%股權後，目前持股降至53.62%，股權處分價格與帳面價值差額帳入資本公積16.8億元，現已完成要約收購33.62%，自結稅前處分利益約62.07億元，但尚未扣除本次交易的相關成本及稅費。

至於日前客戶TPI Mexico, LLC之母公司TPI Composites Inc宣布向法院申請破產重組，上緯也表示，雙方立即調整交易條件，改為預收貨款方式進行往來，經近3個月協商，雙方已簽訂還款計畫，帳列應收帳款將自11月起分四期償還，公司並已恢復碳纖維拉擠板材的出貨。

此外，上緯昨日董事會也宣布子公司上偉碳纖簡易合併案。上緯投控蔡孝德總經理指出，過去既有事業分工使集團資源未能充分發揮，此次上緯綠金能與上偉碳纖的整併是強化集團整體營運競爭力的第一步，後續仍將持續進行組織整合，並不排除針對部分廠區的生產效益進行評估與調整。

蔡朝陽強調，上緯新產業發展聚焦在艾若颯的航太複材及上緯智聯的智能機器人，其中上緯智聯團隊在短時間內完成組建，成員橫跨半導體、電子與電機產業，涵蓋硬體設備到軟體系統工程專業，預計明年第1季設立機器人展示中心，藉由實體機器人展演為上緯投控開啟全新產品及應用服務的成長序幕；蔡孝德也說，提升機器人效能的關鍵之一是減重與輕量化，以複合材料取代傳統金屬材料正是上緯的強項，目前上緯綠金能與艾若颯已著手開發部分關鍵元件及外殼材料，預計跟隨實體機器人展演同步亮相成果。

