上緯智聯打造全台首"AI智慧機器人" 學習能力超強

人工智慧正以驚人速度改寫世界，上緯投控旗下子公司，上緯智聯推出的台智寶AI智慧機器人，今天也正式對外亮相，不僅擁有強大學習能力，還能獨立完成複雜的指令任務，外界也十分期待，也承諾將打造一個「會思考、會進化、會合作」的智慧夥伴。

主持人：「那我們歡迎神秘嘉賓出場。」

步伐穩健踏入會場，上緯智聯正式推出台灣第一台具有AI智慧的機器人，首次正式對外亮相。

AI機器人：「大家好我是台智寶TaiiBot AI，據稱智能通用機器人，歡迎大家來到上緯創新研，今天很開心大家來到這裡。」

用台語跟大家打招呼，親切感十足，不僅擁有強大學習力，還結合語言理解、視覺感知、策略推理、動作控制與任務級自主系統，更能完成推理並執行複雜的工作任務。

同時上緯智聯，打造專屬的物理訓練場域，將實戰任務轉為系統化的訓練流程，讓機器人持續進化。

上緯智聯科技董事長 蔡朝陽：「今天第一次亮相，我很興奮，我們阿寶其實還是一個小孩，我們現在每天都在教他，我們相信，再過一段時間，我們阿寶他不只會說會聽，還會跟我們交談，還會變成我們的好朋友。」

上緯智聯董事長蔡朝陽表示，未來機器人與機器狗將投入各式應用場域，從餐飲旅宿、製造物流、消防巡檢、醫療照護到家用服務等，讓AI從虛擬走進人類生活，協助產業以科技驅動成長，有效解決人類生活的痛點，促進人類與社會和諧。





AI機器人時代開啟！ 上緯智聯打造「思考、進化」智慧夥伴

上緯智聯打造AI機器人。（圖／民視新聞）





上緯智聯科技董事長 蔡朝陽：「今天我們真的很高興，產官學員都來了，所以只能告訴我自己，我必須更努力，完成這個新的生態系的建構。」

邀請產官學者，一同討論提高關節耐用度與續航力，在AI時代下，上緯智聯用智慧聯動未來，創造「會思考、會進化、會合作」的智慧夥伴。

