上緯智聯發佈首台AI智慧機器人

【記者柯安聰台北報導】隨著人工智慧（AI）以前所未有的速度改變全球產業，上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯19日正式宣布推出「台智寶(TaiiBot) AI智慧機器人」系列產品，正式開啟人類與機器人共伴的創新時代。台智寶發佈首台具身智慧機器人，代表了上緯集團在智慧科技與高階材料應用上的重大突破。



上緯智聯此次發佈的具身智慧機器人首度公開亮相，展現出強大的跨領域整合能力。該機器人具備強大學習能力，核心技術結合了語言理解、視覺感知、策略推理、動作控制與任務級自主系統，使其能夠超越傳統機器人的單一功能限制，能夠推理並獨立執行複雜任務，真正實現「會動、會看、更能思考」的智慧夥伴。



此外，即將推出的四足機器狗系列，具備自主行走、即時監測與資料回傳功能。憑藉卓越的穩定性、靈活性與即時避障能力，機器狗能夠輕鬆應對多樣且複雜的地形環境，未來將成為巡檢、監測與物流領域的得力助手。



上緯智聯深刻理解資訊安全對AI應用至關重要。台智寶智慧機器人的雲端、AI 伺服器、資料庫及數據皆採在地化處理，提供高度資訊安全保障，讓產業夥伴能安心導入應用。



更具戰略意義的是，台智聯將結合母公司上緯投控深厚的複合材料專業實力，為機器人外殼與骨架進行輕量化設計。這項創新不僅能幫助機器人有效減重，更可提高關節的耐用度與續航力，預期將為AI機器人產業帶來結構與材料上的創新動能。



上緯智聯指出，台智寶機器人與機器狗系列將廣泛投入多樣的應用場域，包括：餐飲旅宿、製造物流、消防巡檢、醫療照護到家用服務等。透過將AI從虛擬世界帶入人類實際生活，這些智慧夥伴將協助產業以科技驅動成長，有效解決人類生活與產業運營中的痛點，最終目標是促進人工智慧、人類與社會的和諧共生。



上緯智聯總結表示，公司致力於創造「會思考、會進化、會合作」的智慧夥伴，用智慧聯動未來，打開人類與機器人共伴的新時代。台智寶系列將成為推動產業升級、提升生活品質的關鍵力量。（自立電子報2025/11/19）