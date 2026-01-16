上緯綠金能攜手健富造船 推台灣首艘可回收CT1漁船

（中央社記者潘智義台北16日電）上緯投控旗下子公司上緯綠金能公司攜手健富造船，成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1級漁船-薇雍3號，近日於屏東東港舉行下水儀式，這艘總長45呎的創新漁船代表台灣船舶產業邁入循環經濟新時代。

上緯投控說明，熱固型纖維複合材料（FRP）因其輕量化、高強度、耐腐蝕及良好的絕緣性能，長期被廣泛應用於船舶、風力發電葉片及汽車等產業。

針對熱固型纖維複合材料因其特殊的化學結構導致無法分解回收，成為全球環保的嚴峻挑戰議題，上緯投控表示，傳統FRP漁船雖然解決了木質船隻易受風浪損毀的問題，提高了海上作業安全性，但在生命週期結束後卻面臨無法處理的困境。

廣告 廣告

近年來，公營掩埋場不再接收漁船解體後的事業廢棄物，間接導致從北到南的港區都可見廢棄漁船傾斜在岸邊，不僅占據卸魚區域和港口空間，更成為環境的重大負擔。

上緯強調，公司看好創新材料技術引領循環經濟，自2022年推出可回收熱固樹脂系統，可降解循環經濟低碳技術，從根本上解決了熱固型纖維複合材料90年來無法回收的問題。這項創新技術不只突破了傳統限制，更為熱固型纖維複合材料產業開創永續發展的新路徑。（編輯：楊凱翔）1150116