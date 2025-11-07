上緯處分上緯新材59.21%股權 持續組織整合

（中央社記者潘智義台北7日電）上緯投控今天發布重大訊息指出，轉投資Swancor Ind Co., Ltd.（Samoa）處分所持有中國轉投資公司上緯新材料科技59.21%股權。除組織整併並布局新產業，將在明年第1季設立機器人展示中心。

上緯投控董事會通過第3季財報，第3季營收新台幣1.53億元，稅前淨損0.83億元，歸屬於母公司業主淨利為0.42億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.39元。

上緯投控說明，第2季通過處分子公司Swancor Ind Co. , Ltd.（Samoa）所持有的上緯新材料科技合計59.21%股權，依國際會計準則列為停業單位，第3季起停業單位營運貢獻已獨立列示於停業單位損益，不再納入合併營收。

上緯投控表示，此次處分採分階段執行，於9月23日完成協議轉讓25.59%股權後，公司持股降至53.62%，依國際會計準則屬「處分子公司部分股權但未喪失控制」，股權處分價格與帳面價值差額帳入資本公積16.8億元。

上緯投控指出，現已完成要約收購33.62%，公司自結稅前處分利益約62.07億元，自結處分利益中包括對上緯新材20%剩餘股權按公允價值衡量所產生利益37.52億元。自結稅前處分利益金額尚未扣除本次交易的相關成本及稅費。

上緯投控表示，日前客戶TPI Mexico, LLC的母公司TPI Composites Inc宣布向法院申請破產重組，雙方立即調整交易條件，改為預收貨款方式進行往來。經近3個月協商，雙方已簽訂還款計畫，帳列應收帳款將由11月起分4期償還，已恢復碳纖維拉擠板材的出貨。

依董事會後公告內容，其中最受關注的是與子公司上偉碳纖複合材料簡易合併案。上緯投控總經理蔡孝德說明，過去既有事業分工使集團資源未能充分發揮；此次上緯綠金能與上偉碳纖的整併是強化集團整體營運競爭力的第一步，後續將持續進行組織整合，不排除針對部分廠區的生產效益進行評估與調整。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯投控已從「材料控股」轉型為「投資控股及新產業推進」的雙軌架構。新產業發展聚焦在艾若颯的航太複材及上緯智聯的智能機器人。其中上緯智聯團隊在短時間內完成組建，成員橫跨半導體、電子與電機產業，涵蓋硬體設備到軟體系統工程專業，預計明年第1季設立機器人展示中心。（編輯：張良知）1141107