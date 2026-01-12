上緯集團連續3年獲幸福企業金獎

【記者柯安聰台北報導】上緯（3708）集團連續3年榮獲1111人力銀行票選幸福企業金獎，1月9日由上緯投控總經理蔡孝德代表接受表揚。上緯長期傾聽員工心聲，每年的『Hello Robert』員工座談會，讓同仁能直接向董事長蔡朝陽分享建議與心聲，並有多項貼近需求的福利制度，如免費電動車充電、中秋餐車、國慶煙火開放等。從董事長的真誠回應，到園區中每一聲歡笑，上緯用實際行動細細鋪陳一個共享成長的幸福職場。



上緯提供優於同業且具市場競爭力的薪資水準，依組織功能訂定完善的獎酬與福利制度。除了固定薪資、三節禮金、年終獎金，公司更設有多元激勵獎金，包括月工作績效獎金、業績獎金、研發獎金、績效獎金等，讓每一份努力都被看見並實質回饋。2023年啟動的「3年3億元」長期激勵獎酬制度，更讓同仁在推廣產品的同時，收穫成就與回饋，2024年度超過75人次獲獎，合計獎金最高可達1120萬元。研發同仁回憶在校園徵才時，最驕傲的就是能分享公司的獎勵機制，因為它讓成就感伴隨著職涯一同成長。



上緯相信，幸福人生始於健康。公司提供優於法令的定期免費健檢，並依職級補助高階健檢，最高額度達 2萬2500元。彈性上班制度與異地辦公機制，讓同仁在寒暑假能安心接送孩子、安排家庭生活，一位家有學齡兒童的同仁分享：「多了時間與孩子相處，生活多了好多笑聲，真的很貼心。」







圖:左:1111人力管理中心執行長吳婷婷，右:上緯投控蔡孝德總經理



每半年一次的績效考核，是夥伴與管理者共同討論成長藍圖的重要時刻。上緯以公平透明的制度，將績效與晉升、調薪、年終獎金連結，並鼓勵持續進修，提供內外部訓練補助，讓每位同仁都能勇敢追求職涯目標。



從家庭日、節慶活動到尾牙，上緯用一場場笑聲與掌聲串起員工與家人的連結。生日禮金、生育賀禮、新居落成禮金、婚喪喜慶補助與急難救助，成為人生重要時刻的暖心陪伴。特約商店優惠，讓生活中多一份便利與驚喜。每季聚餐、旅遊補助與小蜜蜂行動商店，則讓日常多了期待與儀式感。



2024年啟用的『上緯集團產業創新園』，融合自然與人本設計，打造療癒又高效的工作場域。園區設有哺乳室、健身房、籃球與羽球場，並開放員工假日攜親友使用。餐廳、圖書室、自動販賣機與進口氣泡水機等共享設施，為日常生活增添便利。免費午餐提供主餐、特餐與低碳素食選擇，吃得健康也吃得有意識。



上緯表示，在上緯，我們相信「好好工作的地方，也應該是好好生活的所在」。從環境到每處細節，我們用心營造讓每位同仁都能安心、舒適、愉快地迎接每一個工作日。我們希望，這裡不只是企業，更是你生活的一部分。（自立電子報2026/1/12）