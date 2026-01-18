上緯集團連3年獲幸福企業金獎

上緯集團連續三年榮獲幸福企業金獎，總經理蔡孝德代表接受表揚。（圖：上緯集團提供）

上緯集團連續三年榮獲1111人力銀行票選幸福企業金獎，日昨由上緯投控總經理蔡孝德代表接受表揚。上緯長期傾聽員工心聲，每年的『HelloRobert』員工座談會，讓同仁能直接向董事長蔡朝陽分享建議與心聲，並有多項貼近需求的福利制度，如免費電動車充電、中秋餐車、國慶煙火開放等。從董事長的真誠回應，到園區中每一聲歡笑，上緯用實際行動細細鋪陳一個共享成長的幸福職場。

上緯提供優於同業且具市場競爭力的薪資水準，依組織功能訂定完善的獎酬與福利制度。除了固定薪資、三節禮金、年終獎金，公司更設有多元激勵獎金，包括月工作績效獎金、業績獎金、研發獎金、績效獎金等，讓每一份努力都被看見並實質回饋。2023年啟動的「三年三億元」長期激勵獎酬制度，更讓同仁在推廣產品的同時，收穫成就與回饋，2024年度超過75人次獲獎，合計獎金最高可達1120萬元。研發同仁回憶在校園徵才時最驕傲的就是能分享公司的獎勵機制，因為它讓成就感伴隨著職涯一同成長。

健康與生活平衡，讓你無後顧之憂地發光。上緯相信，幸福人生始於健康。公司提供優於法令的定期免費健檢，並依職級補助高階健檢，最高額度達二千二百五十元。彈性上班制度與異地辦公機制，讓同仁在寒暑假能安心接送孩子、安排家庭生活，一位家有學齡兒童的同仁分享：「多了時間與孩子相處，生活多了好多笑聲，真的很貼心。」

每半年一次的績效考核，是夥伴與管理者共同討論成長藍圖的重要時刻。上緯以公平透明的制度，將績效與晉升、調薪、年終獎金連結，並鼓勵持續進修，提供內外部訓練補助，讓每位同仁都能勇敢追求職涯目標。