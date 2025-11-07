上緯Q30.39元 聚焦組織整併與新產業布局

【記者柯安聰台北報導】上緯投控（3708）昨(6)日董事會通過第3季財報，第3季營收1.53億元，稅前淨損0.83億元，歸屬於母公司業主淨利為0.42億元，EPS為0.39元。



上緯說明，第2季通過處分子公司Swancor Ind Co., Ltd.(Samoa)所持有的上緯新材料科技(股)公司（上緯新材，上海證交所科創板上市公司，688585）合計59.21%股權，依國際會計準則列為停業單位(待處分群組)，第3季起停業單位之營運貢獻已獨立列示於停業單位損益，不再納入合併營收。



此次處分採分階段執行，於9月23日完成協議轉讓25.59%股權後，公司持股降至53.62%，依國際會計準則屬「處分子公司部分股權但未喪失控制」，股權處分價格與帳面價值差額帳入資本公積16.8億元。現已完成要約收購33.62%，公司自結稅前處分利益約62.07億元，該自結處分利益中包括對上緯新材20%之剩餘股權按公允價值衡量所產生之利益37.52億元。自結稅前處分利益金額尚未扣除本次交易的相關成本及稅費。



上緯投控也表示，日前客戶TPI Mexico, LLC之母公司TPI Composites Inc宣布向法院申請破產重組，雙方立即調整交易條件，改為預收貨款方式進行往來。經近3個月協商，雙方已簽訂還款計畫，帳列應收帳款將由11月起分四期償還，公司並已恢復碳纖維拉擠板材的出貨。



依董事會後的公告內容，其中最受關注的是與子公司上偉碳纖複合材料(股)公司簡易合併案。上緯投控蔡孝德總經理說，過去既有事業分工使集團資源未能充分發揮。此次上緯綠金能與上偉碳纖的整併是強化集團整體營運競爭力的第一步，後續仍將持續進行組織整合，並不排除針對部分廠區的生產效益進行評估與調整。



上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯投控已從『材料控股』轉型為『投資控股＋新產業推進』的雙軌架構。新產業發展聚焦在艾若颯的航太複材及上緯智聯的智能機器人。其中上緯智聯團隊在短時間內完成組建，成員橫跨半導體、電子與電機產業，涵蓋硬體設備到軟體系統工程專業。公司預計明年第1季設立機器人展示中心，藉由實體機器人展演為上緯投控開啟全新產品及應用服務的成長序幕。



蔡孝德表示，提升機器人效能的關鍵之一是減重與輕量化。以複合材料取代傳統金屬材料正是上緯的強項，目前上緯綠金能與艾若颯已著手開發部分關鍵元件及外殼材料，預計跟隨實體機器人展演同步亮相成果。



上緯投控表示，隨著組織整合及新產業逐步落地，未來將以材料技術為基礎，持續擴展至智能機器人與航太領域，推動企業轉型邁向下一階段成長。（自立電子報2025/11/7）