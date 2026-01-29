上腹痛錯認胃病！老翁強忍1個月 醫一照驚見「9公分」肝腫瘤

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

許多民眾出現上腹部疼痛時，第一直覺常認為是胃部出毛病，自行服用胃藥緩解，但這恐是一種癌症警訊。胃腸肝膽專科醫師陳保中分享一起臨床案例，一名80歲老翁因上腹部疼痛長達1個月，以為只是胃不舒服，服用藥物卻遲遲未見改善，隨後轉診尋求協助，醫師察覺情況有異，安排超音波檢查後，竟在左側肝臟發現一顆長達9公分的巨大腫瘤。

上腹痛若吃藥後未緩解，需盡快就醫檢查。（示意圖／unsplash）

陳保中在臉書粉專指出，從影像學檢查判斷，該腫瘤高度懷疑為肝癌，且因體積過大，隨時有破裂的致命風險，醫療團隊不敢大意，緊急將老翁轉送急診接受進一步治療。

廣告 廣告

陳保中解釋，上腹部臟器並非只有胃，肝臟、胰臟若出現病變，其疼痛感與胃痛極為相似，臨床上容易混淆，導致患者誤判病情而延誤就醫。

醫師提醒民眾，若出現上腹痛且持續超過1週未好轉，或是服用胃藥後症狀完全沒有減輕，就必須提高警覺，尤其是長輩若出現類似狀況更應小心。陳保中強調，若身邊親友或長輩有長期腹痛未癒的情形，務必尋求專業腸胃科醫師評估或進行超音波檢查，以免錯失黃金治療期。



更多FTNN新聞網報導

女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光

與《七龍珠Z》跨界合作！ 2026澎湖國際海上花火節全場次時程公布

網購進口快遞「預先委任」制3月全面上路 遭質疑民眾恐多付費、貨物塞車積壓機場

