上菜遞溫情圍爐一家親 臺南慈中參與歲末發放

安平聯絡處上菜秀於戶外進行彩排，師生們在寒風下依舊精神抖擻。

2月1日臺南區慈濟歲末發放，分別於臺南靜思堂、安平聯絡處及佳里連絡處舉行，臺南慈濟高中今天有姚智化校長與42位親師生分別至三個活動地點，利用假日的時間共同參與，以溫和柔軟的身段，學習慈濟志工的膚慰陪伴每一位感恩戶。

姚智化校長在香機組協助準備美食佳餚。

1978年1月31日，時逢農曆臘月，慈濟功德會辦理冬令救濟暨慈濟法會，為貧困家庭準備新衣，學生發給量身訂製的制服，並提供現款與生活物資，嘉惠超過一千一百人，現場還有義診、理髮與素齋圍爐。慈濟把尊重與體貼，縫進每一個細節。這份心意，也一路走到今天，隨著時代轉變，用更貼近生活的方式，陪伴需要的人走過寒冬。

臺南慈中親師生在各站點用真誠心陪伴感恩戶。

一年一度感恩戶歲末發放暨圍爐，活動場地內外環繞著新年音樂，充滿了過年的熱鬧氣氛，人人都感受到了無限的活力與親切，感覺新的一年充滿新希望！義剪整理、童玩陪伴、竹筒回娘家等分站定點服務，南慈中親師生協助引導，熱情招呼、細心陪伴，用最恭敬的姿態，帶著歡喜的笑容迎接感恩戶，希望能將溫情傳遞給所有人。

師長用心陪伴引導感恩戶到各個闖關點進行活動。

證嚴上人曾說：「如果到冬天來的時候，接近過年時，有的老人家獨老，沒有家人孩子來看他，過年到了他會更加孤單。」臺南慈中親師生加入上菜秀行列，穿上圍裙的上菜秀，顯得更專業也更可愛。

幼兒園老師們積極協助坐輪椅的長者進出闖關場地。

親師生彼此提醒、互相扶持，與師姑、師伯合和互協，感受到「我們是一家人」的溫暖。彩排用心留意細節，並隨機主動協助圍爐現場的場佈作業。大家將感恩戶視為家人，努力創造最好的用餐氛圍。

不管是在臺南靜思堂、安平聯絡處或佳里連絡處，親師生們都抱持著歡喜付出的心。

接著，上菜秀熱鬧登場，南慈中擔任排頭！端上熱騰騰的菜盤，同時送上誠摯的新年快樂。圍爐後，親師生主動協助撤場、整理鍋碗瓢盆，不落人後、滿心歡喜。

雙手捧著美味佳餚，師生們內心期待著將這份祝福端上桌。

慈濟冬令發放源自證嚴法師不捨貧苦眾生在寒冬中受苦，號召社會大眾匯聚點滴善念，於歲末送上物資與祝福，讓關懷不只是一份援助，更是一份尊重與陪伴。

每份熱騰騰的佳餚，既能暖胃，更能暖心。

今年臺南遭遇地震及丹娜絲風災，慈濟除了提供熱食、物資，更安心家訪，後續也協助房屋修繕，到了歲末，臺南慈中親師生一起用行動學習慈悲，用陪伴傳遞希望，在愛中迎向新的一年。

