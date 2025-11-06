上萬美軍在加勒比海基地集結 CIA密謀推翻委內瑞拉的馬杜羅獨裁政權？

委內瑞拉總統馬杜羅直言，川普試圖讓卡拉卡斯「政權更迭」，來奪取委內瑞拉石油。（圖片來源／Nicolas Maduro

隨著與委內瑞拉與美國的緊張局勢升級，美國軍方重新啟用位於波多黎各的冷戰時期海軍基地，並向加勒比地區部署上萬名士兵和軍官，這是數十年來美國在該地區規模最大的軍事集結，這些動作令人懷疑美軍打算要對委內瑞拉動武？

川普被《紐約時報》問及CIA是否有權處決馬杜羅時，他拒絕回答，僅表示「我認為委內瑞拉已感受到壓力。我不想回答那樣的問題。」

《新聞週刊》與《Military.com》報導，委內瑞拉政府感到不安，因為美國最近幾周在加勒比海南邊的大規模軍事集結，以及美國在委國附近和東太平洋對涉嫌販毒船隻展開致命打擊。

更重要的是，波多黎各塞瓦的羅斯福路海軍基地自2004年關閉後，於今年9月重新投入使用。美軍在此部署F-35B隱形戰鬥機、海軍陸戰隊直升機和重型運輸機，開始使用該基地11000英呎長的跑道，該基地距離委內瑞拉海岸僅約500英里。

華府密謀推翻委內瑞拉獨裁領導人馬杜羅？

根據美國政府公佈的數據，美軍襲擊運毒船，至少有67人喪生。美國總統川普與其政府將這些襲擊定性為打擊走私毒品的行動，但是許多觀察人士和前官員認為，這不過是掩蓋華府密謀推翻委內瑞拉獨裁領導人尼古拉斯·馬杜羅的幌子。

專家和國會議員批評這起攻擊違反國際法，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)更是直言，川普試圖讓卡拉卡斯(Caracas)「政權更迭」，來奪取委內瑞拉石油。

儘管美國政府否認或是淡化這些陰謀論的說法，但是多家媒體披露，川普已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動，並明確表示不排除進行未指明的地面行動。

馬杜羅涉嫌販毒和腐敗在美國被通緝，他呼籲和平相處，但表示委內瑞拉已做好應對任何美國襲擊的準備。根據美國最新情報，委內瑞拉已經向伊朗要求提供無人機，這將使加拉加斯能夠打擊加勒比海地區的多個美國軍事基地。

根據《華盛頓郵報》10月31日援引美國政府內部文件報導，委內瑞拉交通部長貝拉斯克斯告訴一位不願透露姓名的伊朗官員，加拉加斯需要航程達1000公里的無人機。文件還顯示，委內瑞拉還需要其他軍事裝備，例如電子戰設備和「被動探測設備」。

馬杜羅向伊朗、普丁、習近平求救

分析家指出，委內瑞拉軍隊專注於維護國家主權，其軍事裝備主要跟俄羅斯、中國和伊朗採購，並不適合參與海外攻擊行動。

美國情報也顯示，馬杜羅還致函俄羅斯總統普丁，並單獨致信中國領導人習近平，遊說兩國擴大軍事合作，以應對美國和委內瑞拉局勢升級。

報告並未明確指出委內瑞拉要求提供何種類型的無人機。加拉加斯可能希望獲得遠端偵察無人機，這些無人機需要與衛星連接才能獲得可用的即時影像；或者他們渴望獲得單向攻擊無人機。

美國的智庫國際戰略研究所（IISS）的伊朗無人機專家欣茲（Fabian Hinz）表示，伊朗「擁有非常豐富的系統組合，可以向委內瑞拉提供」。

很難確定委內瑞拉從伊朗採購的裝備種類，但據信它部署德黑蘭「穆哈傑爾-2」（Mohajer-2）偵察無人機。加拉加斯可能也獲得升級版的「穆哈傑爾-6」（Mohajer-6），Mohajer-6類似土耳其製造的Bayraktar TB2，TB2在烏克蘭戰爭初期曾廣受歡迎。

欣茲告訴《新聞週刊》，委內瑞拉似乎還擁有一些其他無人機，其中一些零件來自伊朗，俄軍曾利用伊朗「沙赫德」（Shahed）無人機打擊烏克蘭士兵，Shahed航程可能超過600英里，其「沙赫德-131」（Shahed-131）。

美軍派F-35戰機降落波多黎各基地

另一方面，在委內瑞拉外海，美軍大規模集結在波多黎各設有多個基地或設施。現役基地包括布坎南堡美國陸軍基地、聖地牙哥營聯合訓練中心（波多黎各國民警衛隊設施）以及穆尼茲空軍國民警衛隊基地，該基地與島上的主要樞紐馬林國際機場相連。

9月中旬，有人目擊美軍F-35戰機降落在波多黎各東部的羅斯福路海軍基地，先前該基地曾關閉21年之久。

路透報導指出，美國正在升級波多黎各基地的起降能力，並擴充波多黎各埃爾南德斯機場和美屬維京群島聖克羅伊島的羅爾森機場的設施。

波多黎各軍事基地重新啟用，美軍是該地區大規模集結的一部分，官方稱之為禁毒行動，但兵力規模和組成表明，美軍正在為可能採取的更大規模軍事行動做準備。目前，超過1萬名美軍人員在美國南方司令部責任區內執行任務，航空母艦「福特號」正在加入他們的行列。

(原始連結)





