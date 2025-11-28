上萬顆「草莓乾」塞後車箱！黑五「晚來買嘸」惹怨

棧板上一箱箱草莓凍乾正在被掃貨。（圖／東森新聞）





好市多黑色星期五優惠倒數兩天，消費者趕緊來搶便宜！但隨著活動逐漸進入尾聲，不少會員都抱怨，很多熱門商品像是衛生棉、洗髮精因為沒有限購，很快就賣完，根本買不到，甚至出現代購大量掃貨再轉賣。

棧板上一箱箱草莓凍乾，可不是要補貨，而是在掃貨，後座後車廂全被塞得滿滿滿，少說有上萬顆草莓。好市多黑五優惠倒數，吸引大批消費者搶購。

賣場店員：「草莓的賣完了。」

但實際走一趟，居然夯到沒貨。盤點熱賣商品，同款水果乾，電商平台賣389元，賣場原本就便宜只賣299元，黑五期間更俗只要239元。680克的核桃糕人氣也很旺，市售600多，賣場原本489元，黑五直接再折百元，379元就能帶走。白葡萄酒也現折150元。至於3C跟家電，像是大同電鍋便宜410元，顯示器也折快4千塊。看準美式賣場平常就比外面更划算，加上黑五再搭折扣，消費者推車一台比一台還要滿。

民眾：「人很多很難逛，東西還好啦，我本來就是來買這個。」

但幾家歡樂幾家愁，消費者無奈很多熱門商品一下子全被秒掃光。有民眾下午兩三點到內湖店鎖定要買的商品，沒想到卻撲空，質疑這些商品也應該要限購。

民眾：「本來我女兒叫我買那個衛生棉買不到，還有什麼核桃飲也買不到。」

不只單一品項買不到，像是哈根達斯雪酥還有知名品牌的洗髮精，更被發現有代購大量掃貨，還放到電商平台轉賣，質疑都已經特價了，不是應該每個人都能買得到嗎。

民眾：「我是覺得限購的話，大家都有機會買得到自己想要的東西。」

畢竟一年一度的黑色星期五，原本是賣場回饋顧客、讓大家盡情血拚的日子，結果一堆人碰上想買卻買不到的窘境。

