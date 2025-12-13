上萬Coser集結駁二 動漫祭黑鷹威風助陣

南台灣最大的動漫盛事二○二五「駁二動漫祭-同人誌創作展」昨（十三）、今（十四）日兩天於駁二藝術特區六大倉庫登場，共有上千個不同類型的創作社團參與，呈現精采豐富的作品與多元跨域的表演節目，每日各有一千五百個動漫精品福袋免費贈送，其中「動漫軍武戰紀」黑鷹直升機、雲豹甲車威風帥氣，吸引不少民眾前往合影，高雄市長陳其邁也現身與動漫迷、Coser互動。

高市文化局王文翠局長說明，駁二動漫祭來到第十五周年，規模逐步擴大，除了在園區內上萬名Coser集結的盛況，「原創微漫畫比賽」與「玩家盃模型賽」也相當精采，非常樂見動漫創作領域的成長，以更在地、多元的題材及角色發展動漫文化的更多可能性。

陳其邁以高雄隊長的身分，到場與化身各戰隊隊長的動漫迷合影同樂，比劃出帥氣的變身姿勢，更與日本戰隊主題曲演唱者YOFFY、吉田仁美交流合影，而日本怪獸插畫大師西川伸司更致贈今年出版親筆簽名的怪獸圖鑑，陳其邁回以高雄代表IP高雄熊周邊商品，相互應援台日動漫文化。陳其邁表示，駁二動漫祭是高雄代表性大型活動，駁二特有的場景與環境，更能讓Coser們發揮創意，也希望高雄的熱情與便捷，能讓動漫迷盡情享受這趟奇幻旅程。

駁二動漫祭與台灣模型製作推廣協會共同規劃的「玩家盃模型賽」，匯集了全台優秀的模型師參賽，在會場將能看到軍事、科幻到擬真等各種類型的模型，這次更邀請經手眾多經典怪獸設計的日本怪獸插畫大師西川伸司擔任評審，並舉辦小型簽名會，與粉絲交流；活動兩日有各種跨域整合節目，DJ電音、偶像輪番上陣為大家帶來精彩動漫歌曲，「Protocol V3-Virtual Visual Voices虛擬聲域：未來希望之聲」更結合科技、運動啦啦隊、虛擬及真人偶像跨域演出，高雄在地的Coser裂神與夥伴們組成的隊伍帶來二‧五次元舞台秀戲碼。