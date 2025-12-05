上街用餐「衝鋒槍滑落」！嚇壞闆娘 警看百支監視器逮到人

台中市一名男子昨（4日）下午前往一間黑輪店消費時，一把衝鋒槍突然從他的袋子裡滑落，吸引老闆及店內客人的注意，後續將這件事通報警方，警方獲報後調閱近百支監視器，最終找到這名32歲的黃姓男子，這才得知他當時掉到地上的，其實是一支價值650元的仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍。

一名男子前往台中市北區一間黑輪小吃店消費時，包包竟然掉出一把衝鋒槍，嚇壞所有人。（圖／翻攝照片）

回顧這起事件，這名黃姓男子昨天身穿深色上衣至台中北區一間黑輪店消費，根據老闆的說法，他到店後先是在外頭徘徊，過了很久才入店點餐，點了一份黑輪後卻沒有馬上食用，反而站在門口雙手抱胸，不斷東張西望四處張望，神色相當異常，甚至連餐到後也沒有馬上坐下來吃。

從曝光的監視器畫面可見，男子的包包不慎倒落地面，衣物等物品散落一地，其中滑出一把外型類似衝鋒槍的物品，原本要走進店內的老闆娘見狀瞬間凝結，一旁正在用餐的顧客也驚訝地頻頻回頭查看，而他察覺後雖然發現掉落物品，但並未立即反應，尷尬地回頭張望，之後才匆忙將物品收回包內。

相關畫面事後在網上曝光引發討論，警方昨晚介入偵辦，警方表示，由於犯嫌徒步行離去，員警調閱近百支監視器，沿著男子徒步足跡一路從市區追到清水區，行程跨區、線索多次中斷，辦案過程極為耗時耗力，最終於晚間21時26分在清水區查獲這名32歲黃姓男子，並於其住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。

黃男攜帶仿槍上街被捕。（圖／翻攝畫面，下同）

警方表示，黃男持有之玩具槍係花新臺幣650元購得，原作「防身」用途，全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

警方提醒民眾，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

