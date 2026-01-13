上街這樣穿不OK！妹子戴骷髏面具、穿戰術裝備還配槍 被警察抓了

一名24歲妹子上街這樣穿，路人嚇到報警。讀者提供



上街真的不能亂穿！花蓮市一名女子穿戴骷髏面具及戰術裝備等奇裝異服於市區走動，腿上槍套掛玩具槍，立刻引發恐慌；花蓮警分局員警到場，當場將該名女子帶離，且依違反社會秩序維護法偵處。

12日下午16時許，24歲女子奇裝異服在街上閒逛，其腿上掛著一把玩具槍，雖說是玩具槍，卻嚇壞路過民眾，紛紛閃避；甚至有人因此撥打110。警方到場時，立即將該名女子帶離。女子說，2月要參加動漫活動，必須Cosplay，她就試穿上街，試試效果。她並稱自己cosplay的角色是電玩“決戰時刻”的「幽靈」。

花蓮警分局呼籲，民眾切勿於公共場所穿著具攻擊性、易引發恐慌之裝扮，或攜帶仿真、玩具槍械等物品，以免造成他人誤會與社會不安。警方對於任何足以影響公共秩序與安全之行為，均將依法即時處置，絕不寬貸。

