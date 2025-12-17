上街頭反制政院不副署？ 國民黨：任何合法手段都不排斥

國民黨文傳會主委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署總統所公告，立法院三讀《財政收支劃分法》修正案後，在野的藍、白兩黨傳出有意聯手反制執政黨。媒體今（17日）問及，在野是否發動上街頭遊行抗議？國民黨文傳會主委吳宗憲回應，上街頭在我國也是一個合法的手段，我國本來就有集會遊行法，任何合法的手段，國民黨跟民眾黨都不會排斥去做，他們會在適當的時機、對的時候做他們該做的事情。

吳宗憲表示，有關副署權，過去民進黨立委莊瑞雄在立法院質詢總統府秘書長潘孟安，當時潘的回答以及任何一個念過憲法的人，對於副署權的瞭解是行政院長與總統之間的制衡。

吳宗憲強調，總統是憲法守護者，會如期公布法律，而且整個憲政設計，行政院長應該副署，否則就是打臉總統，會造成憲政危機，可見副署權問題是總統與行政院長之間的制衡關係，結果，今天民進黨拿來當成總統跟行政院長合起來對付立法院所用，這完全是荒謬的作法；而國會三讀的法律不執行，完全違反正常民主國家的制度。

吳宗憲表示，賴政府現在一步一步把國家的民主帶向獨裁，把法治帶向人治，所以現在是時候他們要出來捍衛國家的民主憲政體制，所有合法的方式他們都不會排斥。至於會怎麼做，國民黨和民眾黨之間還沒有定調出來，如果有定調，他們一定會公開透明跟大眾報告。

