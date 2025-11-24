上訴辯「手段不兇殘」！ 狠母悶死兩孩判無期定讞

新北市一名曾在百貨公司擔任櫃姐的蘇姓單親媽媽，去年母親節前夕，帶著一對兒女入住汽車旅館，因為吸毒加上喝酒，竟情緒失控悶死了2個小孩。一審國民法官重判她無期徒刑，二審維持原判。全案再上訴，最高法院今（24）指出，用事用法「沒有違誤」、量刑妥適，因此駁回上訴，全案無期徒刑定讞。

蘇姓單親媽媽狠心用枕頭悶殺6歲兒子和9歲女兒，一審、二審都被法院判處無期徒刑，案件上訴到最高院仍遭到駁回，被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

廣告 廣告

案件上訴到最高院仍遭到駁回，蘇女判處無期徒刑定讞。圖／台視新聞（資料畫面）

回顧整起案件，蘇姓櫃姐因為和前夫離婚、又離職沒有工作，聲稱要獨自撫養一對兒女和重病的奶奶壓力大，才會吸毒酗酒，想帶走全家人。不過一審法院並不採信，仍判她無期徒刑，嫌犯上訴後卻怒批一審法院偏袒檢察官，還用求得「家屬原諒」為由要求改判30年。

對此高院指出，嫌犯雖然稱「一心求死」，行為上卻持續爭辯幾年的刑度差距，遭法官痛斥「你仍可自由呼吸，但孩子卻沒了生命」。

蘇女遭法官痛斥「你仍可自由呼吸，但孩子卻沒了生命」。圖／台視新聞

另外蘇姓女子說餵小孩安眠藥才行凶「手段並不兇殘」，也被法院認為只是為了更容易實現「殺人犯行」，而且在犯案期間不斷吸毒，目的顯然也是為了「強化殺人意志」，認為蘇姓嫌犯「上訴求輕判」毫無理由，予以駁回，即便上訴到最高法院依舊維持原判。

最高院表示用事用法沒有違誤、量刑妥適，嫌犯再多說詞依舊改變不了，自己狠心殺害兩條幼小生命的事實。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※台視新聞提醒您，吸菸有害健康

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

台北／賴心怡、饒永忠 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

苗栗隨機砍人案偵結！邱嫌砍傷2女童+1救童男 遭檢求處無期徒刑

「台版柬埔寨」囚禁61人奪3命 主謀「藍道」等3人判無期徒刑定讞

將2人塞鐵桶活活悶死！「雙桶屍案」凶手楊鴻儒3度判死 卻逆轉判無期