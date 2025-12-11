上課打瞌睡被叫醒…成功嶺役男痛扁中隊長 走廊遇副隊長也打成腦震盪

成功嶺替代役男報到。示意圖，非當事人。（翻攝自內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心-服役大小事 臉書）

今年一名在成功嶺受訓的王姓替代役，因為一早上課打瞌睡被糾正，他一怒之下竟痛毆中隊長。事後王男又因不滿副中隊長要懲處他，在營舍走廊將副中隊長打到腦震盪。中隊長、副中隊長事後提告，王男偵訊時認罪，坦承無法控制情緒才會動手打人。檢方偵結後認定王男犯行明確，依2項傷害罪嫌起訴。

檢方調查，今年6月19日上午9時許，王男於內政部役政署替代役訓練班專訓教室，因上課打瞌睡，被直屬大隊勤務一中隊杜姓中隊長糾正，他竟情緒失控痛扁中隊長，導致對方左胸、頸部、下巴挫傷。

廣告 廣告

同年7月24日下午4時許，王男於幹訓中心營舍走廊，碰到曾告知要對他執行違紀懲處的沈姓副中隊長，王男再度暴走開扁，造成副中隊長左臉及後腦挫傷併輕微腦震盪。

全案經內政部告發，中隊長、副中隊長也都報警提告。王男偵訊時坦承無法控制情緒才會動手，檢方勘驗監視器、被害人證詞與驗傷報告，認定王男犯行明確，從重依2項傷害罪嫌起訴王男；妨害公務部分則因2次案發時，長官未執行公務、王男未違抗命令，故不起訴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

聲請法庭直播變「事後紀錄片」 柯文哲：到底在怕什麼？

態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密 盼法官從輕量刑

別再泡鹽水！專家傳授「藍莓正確洗法」 2步驟簡單又安全