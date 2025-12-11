上課打瞌睡被糾正！替代役竟痛毆長官害腦震盪 2人遭揍怒提告

台中有一名王姓替代役，今年6月在替代役訓練班專訓教室上課打瞌睡被糾正提醒，疑似起床氣竟當場暴走，出手毆打一名杜姓中隊長，隔了一個月後，被另外一名沈姓副中隊長違紀懲處，竟又再度揮拳打人，兩個月內打傷兩名長官，事後王姓替代役被提告傷害罪，他也坦承自己無法控制情緒才傷人。

一名王姓替代役男因在替代役訓練班的專訓教室內打瞌睡，被維持上課秩序的杜姓中隊長糾正之後，疑似因為起床氣太重，竟然心生不滿，當眾暴怒動手毆打，導致對方左側前胸壁、頸部和下巴都有挫傷。沒想到隔了一個月後，王姓替代役男在幹訓中隊營舍的走廊上，被直屬大隊幹訓中隊的沈姓副中隊長違紀懲處，又再度暴走揮拳動手，把沈姓副中隊長的左臉頰打傷，還出現輕微腦震盪，被打傷的兩人同步報警提告。

王姓替代役男在兩個月內打傷兩名長官，在偵查當中坦承自己是因為無法控制情緒才動手打人，台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮指出，依據被告自白、告訴人證述以及監視器影像，認定王姓被告涉犯刑法妨礙公務、傷害等罪嫌，傷害罪行明確，因此以兩次傷害罪將其起訴。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

台中／潘欣宜 責任編輯／馮康蕙

