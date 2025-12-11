上課睡覺被糾正！替代役男氣到抓狂痛扁中隊長…副中隊長也被打到腦震盪

記者吳泊萱／台中報導

成功嶺一名王姓替代役男，今年6月在專訓教室上課期間打瞌睡，遭杜姓中隊長糾正後，王男竟當場暴怒，徒手毆打中隊長，導致中隊長胸、頸、下巴多處擦挫傷。時隔1個月，王男因違紀遭另一名沈姓副中隊長懲處時，再度出手打傷沈男，遭兩名長官報警提告。台中地檢署近日偵結，依2次傷害罪嫌起訴王男。

檢警調查，今年6月19日上午9時許，王姓替代役男在內政部役政署替代役訓練班專訓教室上課期間打瞌睡，遭該班直屬大隊勤務一中隊杜姓中隊長糾正，王男竟暴怒毆打中隊長，導致中隊長左側前胸壁挫傷、頸部挫傷、下巴擦挫傷。

時隔1個月，王男於7月24日下午4時許，在幹訓中隊營舍走廊，被直屬大隊幹訓中隊沈姓副中隊長表示因違紀要執行懲處，王男再度暴走，出手痛毆副中隊長，導致對方左臉頰及後枕部挫傷併輕微腦震盪；全案經內政部告發，2名長官也報警提告。

台中地檢署於近日偵結，認定王男傷害罪行明確，依2次傷害罪嫌起訴王男；另外，因案發時2名長官未在執行公務，王男也未執行勤務命令，並未違抗監督長官勤務命令等罪嫌，因此妨害公務部分不起訴。

