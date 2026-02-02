上課講「三七五減租」挨批政治帶進校園！高雄代課老師遭投訴...心寒離職

三七五減租。圖／翻攝自新北市金山區公所官網

高雄一名代課教師在臉書發文抱怨，日前在課堂上講授二戰後的土地改革制度，卻遭家長質疑「把政治帶進校園」，甚至一舉投訴到教育局，氣得痛批「匿名制度毀了好多老師的熱情」，最終無奈下選擇離職。

教師余佐指出，前陣子在代課社會課時，提及二戰後台灣一連串的土地改革政策，如三七五減租、公地放領、耕者有其田，沒想到大家都學過的歷史，在家長眼中卻變得如此刺眼，先是質疑為何要向孩子講述「威權時代」，即便向對方解釋「歷史必須讓學生了解」，卻仍以「將政治帶入校園」為由向教育局投訴。

「投訴威脅瞬間點燃我的怒火」，余佐解釋，自己積極向家長解釋歷史課的意義，不僅被潑冷水，甚至還直接投訴，讓他忍不住在電話中怒嗆對方，「你哪位？叫什麼名字？你的孩子是哪個班級？說呀！有本事檢舉，沒本事具名，你說呀！叫什麼名字！不敢說是不是，孬種！」

三七五減租為過去實施的土地改革政策。圖／翻攝自內政部官網

豈料，家長也不客氣放話「我一定會到教育局投訴你」，雙方不歡而散。該段對話在辦公室內引起迴響，也獲得其他職員前來拍拍肩膀給予鼓勵，安慰說道「你做了一件我們都不敢做的事！」

余佐痛批，「匿名檢舉制度」讓部分家長能無止盡的隨意投訴，感嘆「毀了多少好老師的熱情」，而這件事也讓自己意識到，應該勇敢捍衛自己的權利。

他也透露，最後並沒有收到被告的通知，不過在制度與教育氛圍的消耗下，已經無法發揮自己的所知所學，毅然決然選擇離職，「累了，逃了，位置留給適合的人吧！」

高雄代課老師講述三七五減租遭家長投訴到教育局。圖／翻攝自余佐臉書

貼文曝光後引起熱議，湧入大批網友紛紛送暖「謝謝老師您願意捍衛真實的歷史」、「不敢面對歷史的真相，投訴人還不敢俱名」、「我要是能上這種歷史課，一定會認真」、「歷史就是發生過的事，支持你」、「教育體制需要你這樣的老師，否則老師會被恐龍家長擊垮」、「歷史就發生過的事，無關政治」、「可以抽空幫我小孩子說一下正確的史觀嗎」。

也有網友說，支持老師的學術自由與教學自主，且已經有「教學指引」作為依據，「怎麼補充，任課老師應該有權決定」，余佐回應，「我只是按照課本補充，沒想到被投訴」，字字句句中充滿無奈。



