上課講「耕者有其田」挨批政治入校園 師憤離職 網揭貓膩

1950年代遊行繞境慶祝實施耕者有其田（圖／中時檔案照）

高雄一位國文老師在社群發文抱怨，自己在學校代課上歷史，講述戰後台灣土地改革政策，包括「三七五減租、公地放領、耕者有其田」，不料卻被家長投訴「把政治帶入學校」，讓老師憤而離職。有網友指出，耕者有其田造就經濟發展，功不可沒！

根據《TVBS新聞網》報導提到，國文老師余佐近日在臉書分享他日前到校代課，講述二戰後的土地改革，沒想到卻接到家長投訴電話。該家長致電問為何要講「威權時代」，他解釋那是歷史，沒想到對方說他將政治帶入學校，是不對的行為，還威脅會投訴他到教育局。余佐表示憤怒、灰心，直批「就是這種匿名爛制度，可以無止盡的濫訴，毀了多少好老師的熱情！」他之後也辭去了代課老師職務。

廣告 廣告

余佐接受TVBS記者訪問時指出，他上小學五年級理財課時講到通貨膨脹，提到美國總統川普提出的對等關稅政策，也被家長批評是政治力進入校園，讓他相當無奈。這種情況最近幾年遇到比較多，不願加入過多的政治理解。自己是按照課本來教，不明白為什麼還會被找麻煩？「只是對於這種濫訴制度，學校無力反擊，只能挨打！」他直言，這種制度消弭第一線教師的教學熱忱，有檢討之必要。

有PTT網友表示，其實影響最深的是耕者有其田，早年太多本土大地主因為這個政策，紛紛變成反國民黨的黨外人士、台獨大老。台灣社會則因為土地改革成功，讓絕大多數的佃農家庭得以成為自耕農、獲得大部分耕作利潤。

該網友直呼，人民普遍開始能累積資產時，經濟就得以正向發展循環，才有後來的經濟奇蹟，土地改革功不可沒！

【看原文連結】