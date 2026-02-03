上課「耕者有其田」被罵太政治！老師吐心聲

▲國文老師余佐日前透露，自己代課上社會教到土地改革，竟被家長痛罵。（圖／取自Pixabay圖庫）

[NOWnews今日新聞] 國文老師余佐日前在粉專上透露，自己代課上社會教到「三七五減租」、「耕者有其田」等歷史上的土地改革政策，竟被家長打電話痛罵，並被質疑「太政治」。對此，余佐感到灰心，更向《TVBS》坦言，自己上小學五年級理財課時講到通貨膨脹，提到美國總統川普提出的對等關稅政策，也被家長批評是政治力進入校園，讓他相當無奈。

余佐上個月30日發文表示，他到學校代課社會課，教到「三七五減租」、「耕者有其田」等歷史上的土地改革政策，後續竟被家長打電話到辦公室投訴。

余佐提到，對方問他為何要教「威權時代」？他回覆那是歷史上的土地改革政策，要講給學生聽。但他反被質疑「政治帶入校園，是不對的行為」，也被威脅要投訴到教育局。余佐說他當場也對家長怒吼：「有本事檢舉，沒本事具名，我請律師等你投訴，最好法院見！」等。

余佐認為，他要捍衛自己的權利，雖然後來沒有被告，但他還是選擇離職了，因為在這種動輒得咎的制度下，他無法發揮自己的所知和所學。

而後，余佐接受《TVBS》訪文時也提到，一通電話直接否定掉老師的教學成果，很令人灰心，自己是按照課本來教，不明白為什麼還會被找麻煩？同時，他上小學五年級理財課時，講到通貨膨脹，提到美國總統川普提出的對等關稅政策，也被家長批評是政治力進入校園，讓他相當無奈。

