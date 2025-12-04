上超商「多一動作」幸運撿回一命！ 他發現8.2公分大肝腫瘤 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

上個超商竟幸運撿回一命！肝病防治學術基金會與7-ELEVEN合作在門市舉辦免費肝病篩檢暨腹部超音波檢查活動，高雄義大醫院內科部部長戴啟明就分享，今年10月底在岡山門市活動時，竟意外發現有位民眾的肝臟右葉有足足8.2公分大的腫瘤，隔天就轉診到義大醫院，確認是惡性腫瘤，順利完成手術切除，原來該位民眾有B肝帶原，卻因平常沒異狀，忽略定期追蹤檢查，才讓腫瘤變大而不自覺。

廣告 廣告

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台今（4）日舉辦公益募款開跑記者會，宣布再度攜手合作，自12月1日至31日，在全台7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查。

戴啟明強調，沒有症狀不代表沒有肝病，肝癌早期幾乎沒有感覺，只能靠定期追蹤檢查才能及早發現。呼籲有B肝、C肝、脂肪肝或長期飲酒習慣的民眾，務必定期抽血檢驗及接受腹部超音波檢查，尤其高風險族群更要3到6個月就追蹤一次。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘指出，肝病是台灣最大的本土病，B肝、C肝病毒是最大元凶，目前C肝患者已有新藥可以治癒，B肝帶原者也有藥物可以控制。然而全台成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化，腹部超音波是早期發現肝癌最佳的檢查工具。

肝基會統計，近年在7-ELEVEN門市內推動的免費肝病抽血篩檢服務已多達161場，服務民眾2萬1331人，其中篩檢出2988名B、C肝帶原者。今年更結合門市免費肝病抽血與腹部超音波檢查，成功串聯19個鄉鎮衛生所、25個門市協助活動宣傳與報名，已提供3275位民眾抽血以及1117位民眾腹部超音波檢查。

楊培銘說，肝基會響應政府的「2025根除C肝」政策目標，協助全台消除C肝，已經繳出一張漂亮的成績單。未來也將運用7-ELEVEN「把愛找回來」的愛心公益募款，持續推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波，並鎖定全台健保醫療資源的不足的85個鄉鎮，特別是交通不易抵達的山地鄉與離島地區，以及沒有醫院與診所、無法提供腹部超音波檢查的鄉鎮地區，將醫療資源優先帶給需要的民眾，為達成世界衛生組織（WHO）2030年全面消除病毒性肝炎的目標盡一份力量。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台大爆肺結核 疾管署證實確診學生「可傳染期長」恐匡列數百人！

「強制變輔導」醫美修法縮了 衛福部長石崇良：我覺得也可接受

【文章轉載請註明出處】