上路小心！2026交通6大新制 行車做1事秒噴1200

2026年多項交通新制正式上路，涵蓋自行車、汽機車、公共運輸及車輛營運管理等面向，駕照考試制度也同步改革。交通部提醒，用路人應及早了解相關規定，才能行得安全順暢，避免因不熟悉新制而受罰。

高齡駕駛繳回駕照 享TPASS乘車回饋

自2026年起，年滿70歲的民眾若選擇自願繳回駕照，完成相關資料授權並加入TPASS常客方案後，即可享有公共運輸搭乘回饋。

符合資格者使用敬老卡搭乘公路與國道客運、市區公車、鐵路、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等交通工具，政府將依實際票證支出金額提供半額補助。回饋金每月最高1,500元，補助期限為兩年，累計金額最高可達3萬6,000元。

開車抽菸、騎車用手機 提高罰鍰為1,200元

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對多項違規行為調升罰鍰，包含「行車中抽菸」及「騎車手持手機」的罰鍰，分別由原本的1,000元及600元，提高為一律1,200元。

同時，新制也規定駕駛行經校園及醫院等區域時，車速須降至每小時15公里以下，違者可處600元至1,800元罰鍰；若未減速並因此造成人員傷亡，將加重其刑1/2。酒駕及毒駕的舉發期限亦同步調整，避免因檢驗程序耗時而導致案件逾期失效。

汽、機車考照大改革

公路局指出，2026年起將分階段提高汽、機車考照難度。機車考照方面，1月起筆試全面取消是非題，改採全選擇題作答，題數維持50題，新版題庫將刪除不合時宜題目，並新增「危險感知情境題」，強化考生對實際用路風險的判斷能力。

汽車駕照方面，3月起路考將增加路口停讓動作，6月起筆試同樣廢除是非題，全改為選擇題，並將在年底前實施延長、新增路考路線數量，由考試當天抽籤決定路線。

雙北自行車道、人行道 禁行微型電動二輪車

台北市與新北市政府宣布，自2026年元旦起，所有已懸掛牌照的「微型電動二輪車」（原稱電動自行車）一律禁止進入雙北所有自行車道。此外，雙北河濱公園內禁止汽、機車進入的路段，包括河濱自行車道及人行道，也同步納入微電車禁行範圍，違者可處300元至1,200元罰鍰。

YouBike「未投保不能租」

2026年1月1日起，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借YouBike。該保險由政府負擔保費，涵蓋多個縣市，無論是長期會員或臨時租借者皆須完成投保程序，發生意外時最高可獲100萬元理賠。

遊覽車未裝「駕駛識別設備」 最高罰9,000元

遊覽車客運業自2026年起須全面裝設駕駛識別設備，以掌握駕駛人身分與工時，防止疲勞駕駛。政府提供每車最高2,000元補助，若業者未依規定完成裝設，將面臨最高9,000元罰鍰。

