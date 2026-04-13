上路10年 實驗教育盼專法 增退場機制

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實驗教育三法通過實施逾10年，專家及家長團體認為應專法化、增退場機制。圖為台東實驗教育機構「建和書屋」。（本報資料照片）

實驗教育三法通過實施逾10年，隨著學生人數增加，出現審議評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。立法院教育及文化委員會13日舉行公聽會，專家認為，現行制度混亂，應該分類制定專法。家長團體則建議，建立長期追蹤成效驗證與退場機制，避免實驗教育淪為只進不退的制度擴張。

實驗教育三法2014年底通過，鼓勵教育創新，提供學生多元學習途徑，2017年立法院再次修法，明年將滿10年。教育部統計，113學年度參與學生達2萬7021人。其中，學校型態實驗教育計畫通過校數，已由108學年80所，114學年增加至128所，穩定成長。

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台灣實驗教育聯盟理事長魏坤賓指出，現在實驗教育名稱非常不合宜，也是亂象根源，造成很大困擾，例如非學到底屬於技高、普高，還是綜高？另外，現行升學制度，大學學測用課綱命名選才，難道實驗教育走到一半就要換軌嗎？實驗教育三法應該要分類制定專法，終結現行制度亂象。

國教行動聯盟建議將教育創新與保校求生制度拆分，建立獨立偏鄉學校轉型支持制度。明定特教與弱勢學生不可排除底線，並要求偏鄉唯一公校轉型須有實質家長同意與替代方案。另外，建立跨校、跨區、長期追蹤的成效驗證與退場機制，避免實驗教育淪為只進不退的制度擴張。

教育部次長張廖萬堅表示，實驗教育從初期到現在，學生人數成長將近10倍，隨著制度擴張，所面臨問題陸續浮現，教育部將會持續蒐集各界意見，作為檢討修法的參考依據。