上路6天就轉彎！國軍仿效美軍「精準核密」引反彈 通訊軟體取消【無】字樣

國防部2026年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註像是【無】的字樣，甚至連Line也被要求執行。不過實行才短短6天，國防部今（6）日表示，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除；但文件依舊要有相關字樣，等於還是讓官兵多一層的作業時間。



國防部在今年元旦實施這項「機密資訊精準標示精進作法」，所有對外對內公文公報，須藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護，每段落後都要標示密等，包括無機密的【無】、機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】；這項做法，同樣包括國防部送至立法院的相關資料。

國防部啟動新核密作業。（取自國防部報告）

不過這項做法一出，立刻引發官兵反彈，認為軍方做法就是脫褲子放屁，甚至連Line等通訊軟體都要執行這項做法，由於輿論反彈過激，國防部今日表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度的要求。

國防部指出，自國家機密保護法施行迄今，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。

國防部進一步說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

