一上車就睏？陸高鐵「二氧化碳濃度爆表」實測影片瘋傳 專家說話了
大陸高鐵一段乘客在二等座車廂內實測二氧化碳濃度的影片近日在網路流傳，引發廣泛討論。畫面顯示，乘客尚未入座時，車廂內二氧化碳濃度約在880ppm左右；隨著乘客陸續入座，濃度逐步上升；列車行駛一段時間後，數值甚至超過2000ppm，引發部分網友對車廂空氣品質及是否超標的疑慮。
綜合陸媒報導，針對網傳「高鐵車廂內二氧化碳濃度超過1000ppm標準限值」的說法，中車青島四方機車車輛股份有限公司動車組專家陶桂東表示，軌道交通裝備具有高度密閉與高速運行等特性，其空氣品質控制標準與一般建築空間並不相同，不能直接套用民用建築規範來比較。
陶桂東指出，中國旅客列車室內二氧化碳濃度執行的是TB／T 3493－2017《鐵道車輛空調》相關標準，在正常運行工況下，二氧化碳濃度限值為不超過2500ppm；而歐洲EN13129－2016標準對旅客列車所訂定的限值更高，為不超過5000ppm。因此，網路影片中測得的數值仍在設計與安全標準範圍內。
他進一步說明，部分網友對照的是GB50736－2012《民用建築供暖通風與空氣調節設計規範》中，對一般室內空間所訂的1000ppm建議值，但該標準並不適用於旅客列車。各國在制定列車相關標準時，會綜合考量車體氣密性、運行速度、壓力波動及乘坐舒適度等多項因素。
陶桂東提到，動車組列車採用全氣密車體設計，車內換氣主要依賴空調通風系統，人均新風量超過每小時15立方公尺，換氣次數可達每小時6至12次，並配有壓力保護系統。在非隧道區段運行時，可持續與外界換氣，車廂內二氧化碳濃度通常不超過1500ppm。
專家強調，當列車通過連續隧道群時，為減少外部氣壓快速變化引發旅客耳鳴，系統會暫時關閉與外界空氣的交換，導致二氧化碳濃度短時間上升，但仍屬正常現象，不會對乘客健康造成影響。
