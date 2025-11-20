上車後飄來異味…一轉頭「陌生阿北」陳屍後座 男駕駛嚇壞報警

箱型車後座躺了一具男屍，駕駛嚇壞。讀者提供



真的太恐怖！如果上車時發現後座傳來異味，轉頭竟是一名陌生男子，應該會當場嚇暈。花蓮縣吉安鄉18日就發生這一起離奇死亡案件！一名曾姓男子準備駕駛自家廂型車時，上車就聞到一股臭味，轉頭一看才發現是一名阿北倒臥後座，且明顯死亡，嚇得趕緊報警。警方表示，初步判斷疑似天冷，阿北躲進車內取暖不幸猝死，詳細死醫仍待解剖釐清。

據了解，18日上午曾男準備駕駛自家廂型車外出，這輛廂型車平時就停在自家工廠中，因此通常沒有上鎖。

曾男上車之後，隱約聞到一股異味飄來，一轉頭竟發現一名阿北陳屍後座，嚇得報警處理。警方經確認死者為64歲劉姓男子。警方透過監視器發現，劉男於17日上午10時許，獨自走進工廠裡面，之後便未再現身。

警方現場勘查，劉男遺體外觀無明顯外傷、現場未發現有外力介入跡象，研判可能因天冷躲到沒上鎖的車裡避寒仍不幸猝死，全案將報請花蓮地檢署檢察官相驗釐清死因。

