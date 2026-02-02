上車機會來了？ 海外主動式ETF手握三大題材1月大漲17%居冠

美上車機會來了？ 海外主動式ETF手握三大題材1月大漲17%居冠。資料照



受美股拖累，亞洲股市跟著一片慘綠!台股今日開盤跌破三萬兩千點大關。但若回顧1月份以來股市表現，記憶體、光通訊和電力這三大族群強勢噴出，記憶體概念股SanDisk(SNDK)、燃料電池大廠 Bloom Energy和光通訊一哥Lumentum股價一路狂飆，讓押對寶的海外主動式ETF績效大進補。其中，主動統一全球創新(00988A)光是1月份股價就大漲超過17%，成為今年以來績效表現最亮眼的主動式ETF。

AI巨獸掀起「缺料又缺電」的大行情，在全球多點開花。記憶體供不應求，讓美光在內的記憶體三雄股價強勢上漲；另一方面，受川普「核能復興」政策激勵，電力概念股也上演慶祝行情；2026更被譽為光通訊商轉元年，推動美國光通訊大廠Lumentum股價逼近歷史高點。

台灣投資人若想趁著近期回檔搶搭強勢族群列車，比起跨海到國外市場買個股，要面對時差和語言不通的挑戰，透過在台灣掛牌的主動式ETF進行布局，或許會是相對簡單的方法。尤其海外主動式ETF靠著經理人專業選股，若挑對個股，ETF績效就有機會翻倍跳。

根據CMoney統計，市面上19檔主動式ETF在1月份的表現，就有5檔繳出雙位數漲幅。其中，布局全球的00988A以大漲近17.6%的超亮眼表現，拿下績效王寶座；緊追其後的則分別為主動復華未來50(00991A)、主動野村台灣50(00985A)、主動元大AI新經濟(00990A)、主動群益科技創新(00992A)，漲幅也都達到雙位數。

觀察統一投信公告的00988A持股清單， 00988A光是布局在記憶體、光通訊和電力股的持有權重，就占了整體投組的近三成，讓00988A成為這波大行情的最大受益者；同期間，美股NASDAQ指數和S&P500指數漲幅僅約1%左右。

對於近來因Fed下屆主席人選造成全球股市震盪加大，00988A經理人陳意婷表示，當前全球經濟維持溫和增長，企業獲利持續創高，預期今年股市仍將維持震盪向上的多頭格局。整體而言，只要基本面無虞，每一次因情緒面變化帶來的非理性修正皆可視為中長線布局時機。不過，鑒於長短料風險可能影響下游廠商毛利，布局時將以具備強大議價能力、規格升級與擴大應用的中上游廠商為主。

