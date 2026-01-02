一上車羽絨外套竟炸了！司機「整頭沾滿白毛」網笑爛

國際中心／饒婉馨報導

中國河北一名王先生近日透過網路叫車，當時他趕著上班，剛坐進車子裡，身上的羽絨外套竟突然「爆炸」，大量羽絨瞬間在車內飛舞，連司機都沒逃過羽絨的攻擊。王先生當下立即跟司機道歉，並給了人民幣十幾元當作清潔費。





他一上車外套竟炸出大量羽絨！司機「滿頭白毛」網笑噴：拉了一朵蒲公英

司機被突然爆炸的羽絨外套攻擊，從頭到脖子、肩膀都沾滿羽絨。（圖／翻攝自微博 ）

根據 《搜狐新聞》 報導，當事人王先生受訪時表示，當時一坐上車衣服就炸開了，讓他很不好意思，事後賠了司機幾十塊人民幣的清潔費。影片畫面顯示，車內飄滿了羽絨，座椅、腳踏墊也都是，鏡頭一轉往司機，發現司機身上也都沾滿羽絨，包括頭頂跟脖子。不過，王先生也進一步說明，儘管事發當下司機幾乎全身都沾滿羽絨，也沒有責怪他，令坐在後座的他忍不住笑出聲，一直跟司機道歉，他還表示自己的羽絨外套其實質量蠻好的，羽絨噴出來這麼多，外套卻只破了一個小洞而已。

中國網友看了影片，不禁調侃當事者是蒲公英。（圖／翻攝自微博 ＠玩車豆豆）

據悉，為了防止鑽絨，不少羽絨外套都會使用特殊塗層，這導致它本身的透氣性不如一般服飾。當羽絨外套受壓突然膨脹時，擠壓的氣體難以透過透氣性較差的面裡料快速排出，只能從相對透氣的接縫或絎線處排出，高壓氣體包裹著羽絨衝破縫製不牢的縫線，從爆口處噴出。專家指出，這是比較極端的情況，「如果把羽絨衣鼓起來，會形成像氣球一樣的形狀」，並且若是在透氣性不好的情況下，快速壓它，就很容易像氣球一樣爆炸。影片曝光後，許多中國網友都調侃道「司機：啊…我今天拉了一朵蒲公英」、「司機有些許絕望」、「充絨量蠻足的」、「居然還會爆炸的啊」、「還好威力不大」。

