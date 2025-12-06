「上車舞」女神楓葉姐姐慘了？抖音傳明年起禁止過度美顏 客服回應曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

抖音近日盛傳將自明年元旦起禁止直播使用「過度美顏」及「扭曲身材比例」效果，違者恐面臨限流、斷播甚至永久封禁，引發網路熱議。由於規定強調必須「真實還原」主播樣貌，不少網友擔心近來以「上車舞」爆紅的直播女團「SK月亮湖217」C位楓葉姐姐人氣可能會受到衝擊。

「抖音直播禁止過度美顏」昨（5）日登上微博熱搜，新規要求直播畫面不得過度依賴美顏、瘦臉、拉高比例等效果，以避免內容過度美化，違者恐面臨限流、斷播，情節嚴重者甚至可能遭到永久封禁，上述規範將在明年1月1日起生效。消息曝光後，網路反應兩極，有人直呼「這下多少主播要原形畢露」，也有人笑稱「化妝師行業準備大爆發」。但也有一派質疑真實性，認為若全面禁美顏，將重創平台生態。

因「上車舞」爆紅，在台灣擁有不少粉絲的楓葉姐姐，也在這起風波中被網友提及。不過早在之前，其姐妹團台灣成員扶搖就曾表示，楓葉姐姐本人跟直播一樣，「基本沒區別」讓粉絲放心追。

不過據陸媒引述抖音客服回應指出，目前沒有相關說法，也未接獲通知，是否會實施仍以官方公告為準。

