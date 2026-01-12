上軌道 桃捷綠線秀階段成果

桃園捷運綠線一一四年成果展開幕，呈現捷運工程階段性成果。（捷工局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市政府十二日於市府一樓川堂舉辦「桃園捷運綠線一一四年成果展」開幕活動，由市長張善政出席主持。成果展以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧自一一二年底市府團隊上任以來，捷運綠線從工程規劃、施工推進，到今年列車正式在軌道上進行測試的重要歷程，呈現捷運工程在眾多專業團隊合作下，一步一腳印累積而成的階段性成果。

捷工局表示，地下段三年完成十三段隧道貫通，八德段七台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，高架橋全線合龍，北機廠八個月時間完成十五公頃九十萬方基地整地工程，一年半完成機廠四棟核心建物一點二萬坪樓地板，一年十一個月變電站永久送電，二年首列車抵台，二年七個月車輛動態測試，二年十一個月高架五站動態測試，這些都是綠線團隊每天超過二千位人員日以繼夜的成果。

廣告 廣告

桃園捷運綠線一一四年成果展開幕，呈現捷運工程階段性成果。（捷工局提供）

張善政表示，通車即將倒數十一個月，挑戰還沒結束，必須將六到八年的北機場及測試工程，努力三年八個月完成，所以除國內各項工作如火如荼進行外，海外包括新加坡、德國、匈牙利、英國等地都在進行各項主要工作，從兩年多前，市民只看到列車模型、設計圖與施工圍籬，到今天已經可以看到列車從高架段開往地下段，不是可不可能，而是有沒有去挑戰，期盼透過本次展示的照片及影片，呈現這些辛苦及沒有被看見的過程。