上輩子燒好香？女友薪水多3倍 他「1原因」卻想逃：好累

【陳怡慧／綜合報導】男女交往時，往往認為愛能戰勝一切，但若「三觀不合」，恐怕難以走到最後。一名男網友在網路上抱怨，自己在出版社當編輯，月薪約5萬多，女友擔任外商專案經理，加上獎金和分紅，月均是他的3倍，朋友說他上輩子燒好香，但他卻因「1原因」想逃，嘆：「好累！」

9日男網友在《Dcard》論壇PO文「女友薪水是我的三倍，但我覺得自己快窒息了…這正常嗎？」，他表示兩人交往快2年，最近半年卻壓力大到想逃，他寫道：「一開始我覺得她很優秀、很有自信，這也是當初吸引我的地方，但最近半年，我開始覺得跟她相處壓力大到想逃避。」

男網友表示，每次分享工作上的成就，或是讀到什麼有趣的觀點，女友聽完後第一句話通常不是鼓勵，而是先指出他的邏輯漏洞。接著女友就會開始長篇大論，分享她最近又處理了幾千萬的案子，或是她的老闆如何私下讚美她是「公司不可或缺的大腦」。連他抱怨工作累，女友都會一句話洗臉他：「你領那點薪水叫累？我一天開會的產值是你一個月的薪水，我都沒喊累了，你有什麼資格？」

男網友說因女友高薪，因此約會6:4分帳，或者大餐女友付、小餐他付，但也因此養成女友強勢的個性，「她覺得家裡的各種決定（甚至我的生活習慣）都得聽她的，家務我理所當然要幫她做大部分。」連他下班跟同事組隊打遊戲，都被酸「我不明白，你為什麼總愛把時間浪費在這種毫無邊際效應的社交上？那種環境吵雜、食材低廉的地方，除了滿足你廉價的口腹之慾，對你的職涯或審美有任何幫助嗎？如果你講時間花在%%，現在早就更成功了！」

男網友感慨，女友說話的方式很優雅，邏輯極其嚴密，卻帶有一種「我是在教育你」的高級感。甚至會以收入為題對他訓話：「我會這麼成功，是因為我看事情的維度跟你不一樣。我跟你說這些是為了提升你的格局，不然你這輩子大概就只能領這點薪水了」，讓男網友感慨「好像在她面前，我永遠是一個沒長大的小孩。」

由於女友表達能力比他強，他希望女友能尊重他的專業和個人空間，卻遭一串連珠炮狂轟，「你就是典型自尊心作祟的男人。因為我賺得比你多，你就覺得自尊受損嗎？潛意識裡的父權思想，不能接受女性比自己懂，不尊重女性」還嗆他「你說我強勢？那是因為我比你有能力。你現在是在打壓優秀女性嗎？」卻讓他感到無法溝通。

更可怕的是，只要男網友稍微露出不開心的表情，女友就會說他在冷暴力，說他在用負面情緒懲罰一個比他成功的女性。男網友感慨：「我身邊的朋友都說：你女友這麼正又這麼會賺錢，你上輩子燒好香吧？說實話，我現在下班都不太想回租屋處，我寧願待在公司加班。我真的覺得好累…。」

男網友在《Dcard》論壇PO文「女友薪水是我的三倍，但我覺得自己快窒息了...這正常嗎？」抱怨女友太強勢。翻攝《Dcard》論壇

文章曝光後，許多網友紛紛勸他快逃「時常覺得奇怪，為什麼總是有人說…男生找比他優秀的女生容易自卑 ，我一直不太理解，有人carry不是很好嗎，原來有可能是有一方在不尊重人呀」、「態度問題，我月收入是我女友的年薪，但吵架或溝通時我從來不曾用錢來爭取話語權，更常是好聲好氣溝通。我認為能賺錢是人的本事，但不是讓人合理化不尊重他人的藉口」、「就分手啊，這種說教不管是男是女都不用勉強自己繼續」、「不是，這麼優秀又高產值的女性，你怎麼不讓她回到市場找回自己的自尊就好，在這邊陪她內耗做啥？」

但也有人認為這很正常，只是性別對調「這性轉不就很多女生的日常」、「很多女生也是被自己的男友這樣壓迫」、「無論男女都有這種人啊，這也是為啥不建議女生當全職家庭主婦」、「兩人在一起門當還是要戶對」、「女強男弱的感情或婚姻會很難維持⋯除非強的一方尊重另一方」、「我覺得有些事她說的是沒有錯！兩個人在不對等的位置，她也說明了對你不滿的地方，現在只是差你分手，她覺得完美了！也有可能她先主動提分手」。

