上輩子燒好香？流浪小貓被「大老闆」撿回秒住豪華別墅！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一名女子在上班途中意外撿到一隻尚未滿月的小貓，不僅讓整個辦公室瞬間變成臨時的「貓咪托兒所」，甚至連老闆都親自出手協助，意外打造了一間「超豪華別墅級貓窩」，讓網友們看完笑翻表示「這一定是上輩子修來的福份」。

該名女子表示，當天自己在上班途中，準備替老闆與同事到樓下便利店買飲料，才剛走下樓就聽見持續的貓叫聲，她循著聲音找去，發現一隻尚未斷奶的小貓孤零零地待在角落，便蹲守觀察了一陣子，卻始終沒看見貓媽媽現身。

廣告 廣告

小貓如今住在公司內的超豪華貓窩，讓網友紛紛表示羨慕

(示意圖/Unsplash)

女子擔心小貓無法自行存活，便將牠帶回公司安置，回到辦公室後立即成為全場焦點，同事們紛紛上前關心，甚至連平時嚴肅的老闆都被吸引，在得知這麼幼小的貓需要每三至四小時餵奶後，老闆不但允許她把貓留在公司照顧，更幫忙主動報銷用品，並親自上網替小貓訂購新窩。

令人感到好笑的是，因為老闆沒有養貓經驗，不小心誤判了尺寸，最後送來的竟是一座「多層豪華大別墅」，大到連女子上班時第一眼都沒找到貓躲在哪裡，故事曝光後網友們也紛紛留言「身價瞬間翻好幾倍」、「這到底算幸運還是不幸」、「霸總養貓的方式」、「現在投胎還來得及嗎」。