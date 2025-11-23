上週兩度到附近金香舖買連珠炮... 基隆88歲翁今廟前點燃鞭炮炸飛亡

基隆調和街宮廟萬安堂發生爆炸意外，一名8旬老先生在廟簷參拜時，突然引爆身上的鞭炮，當場被炸飛倒地、送醫後宣告不治。經警方調查，老先生在事發前，分兩天到附近香舖購買兩款連珠炮，而引爆的就是他所購買的連珠炮，不過確切動機為何還有待進一步釐清。

腹部傷口達40公分 老翁引燃身上爆裂物身亡

穿著淺色外套的老翁撥弄胸前衣物，下一秒身上竄出火光和濃煙，碰的一聲發出巨大聲響，老翁瞬間被炸飛倒地，痛苦掙扎，一旁路人嚇到趕緊逃離。而從制高點往下看，煙霧瀰漫，就像是發生火災。

老翁引燃身上鞭炮。圖／台視新聞

23號上午8點多，88歲湯姓老翁來到基隆市調和街宮廟萬安堂，旁人以為他來散步拜拜，結果卻是引燃身上爆裂物。老翁被炸到嚴重外傷，腹部更出現約40公分撕裂傷，倒臥血泊中，警消立即將他送醫搶救，但仍在下午1點多宣告不治。

死者獨居無重大疾病、債務 常到廟宇散步聊天

湯姓老翁為退休漁民，獨居在事發地點附近，居民回憶老翁平時常到廟宇散步聊天，也會和住在附近的姪子聯繫，除了年長行動較慢，並沒有重大疾病或債務問題。只是老翁在三年前曾因車禍，有過失傷害前科，但這突如其來的激烈舉動，也讓附近居民感到相當訝異。

整間廟煙霧瀰漫。圖／台視新聞

警方調查，老翁曾在15、16號到鄰近金香舖購買兩款不同的連珠炮，沒想到隔一週就在廟前自行引爆，經鑑識確認引爆的就是他所購買的連珠炮，不過引爆原因為何，警方持續釐清。

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

基隆／綜合報導 責任編輯／施佳宜

