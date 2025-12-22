上週才遭恐嚇！南韓Kakao再收炸彈威脅 嫌犯自稱「李在明」

南韓知名網路科技公司「Kakao」上週曾遭遇炸彈威脅。豈料，客服中心昨（21）日再度收到炸彈威脅，犯案者甚至冒用總統李在明的名義發文。警方追查發現，該帳號的網路位址來自義大利，研判嫌犯使用了虛擬私人網路（VPN）。

Kakao接連收到 炸彈威脅。 （資料照／美聯社）

《韓聯社》報導，警方指出，當地時間昨日晚間9時51分，Kakao客服中心留言板出現了「已在Kakao板橋（Pangyo）總部安裝高性能炸彈」的恐嚇文。發文者自稱是總統李在明，並警告爆裂物將在今（22）日引爆。Kakao方面直到今早才發現這則留言並向警方報案。

警方綜合各種情況判斷，認為這很可能為「虛假威脅」，決定不派遣特警隊對建築物進行搜索，改部署員警及機動巡邏隊在該公司周邊加強巡邏。

Kakao已增派保全人員，並依警方建議提升內部防護等級。警方相關人士稱，「本次事件經評估為低風險等級（第二級低危險），因此僅以據點巡邏強化及自主加強防護措施結束處理」。

自本月15日起，南韓多家大企業接連遭遇炸彈威脅。首起案件發生在Kakao客服中心留言板，有人聲稱在板橋總部設置自製爆裂物。17日與18日又陸續出現類似恐嚇訊息。受威脅企業隨後還擴增至Naver、KT、三星電子等，目前案件正由京畿道盆唐警察署偵辦。

