上週才閃辭台南消防局長！李明峯昨晚驚傳受傷送醫

數日前突閃電請辭的台南市前消防局長李明峯，昨（17）日晚間驚傳在一間商旅受傷，經送醫治療後，目前已無生命危險，至於詳情仍有待警方釐清。醫院方面則表示，目前李明峯已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定；將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情。

台南消防局在昨晚間獲報，指南區某商旅有人受傷，救護人員趕到現場時，發現傷者就是前消防局長李明峯；經救護人員確認，發現手部有刀傷、且血壓偏低，不過意識清醒，生命徵象穩定，李明峯自述是不小心割到右手肘，隨即被送往永康奇美醫院治療。

奇美醫院也在深夜以文字回應，表示目前李明峯已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定；院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情。

李明峯任職台南市消防局長15年，也是六都任職最久的消防局長，在上週五無預警閃辭，已震撼台南政壇；如今又傳出受傷意外，至於詳情仍有待調查釐清。

